Papa Francesco | “attenti a preti e vescovi che si presentano perfetti” Santa Marta | “non

Papa Francesco : “Passare all’azione - estirpare flagello fame” : Roma – “Possiamo e dobbiamo fare meglio con le persone svantaggiate. Percio’ occorre passare all’azione, in modo che scompaia totalmente il flagello della fame. E questo richiede politiche di cooperazione allo sviluppo che, come indica l’Agenda 2030, siano orientate verso le necessita’ concrete degli indigenti”. Lo dice Papa Francesco nel messaggio inviato al direttore generale della FAO in occasione ...

Vaticano - attacco pazzesco a Papa Francesco in un dossier di 25 pagine : 'Quando il suo fedelissimo...' : Il punto è che Peña Parra ha parecchi nemici in giro per il mondo: se a Roma lo conoscono in pochi, in Venezuela il nunzio è molto conosciuto. C'è chi lo stima e chi, al contrario, lo osteggia.

Papa Francesco contro l'aborto : 'E' come affittare un sicario'. Il dott. De Laurentiis : 'Parole offensive' : Non abbiamo pistole ma usiamo la nostra scienza ed abnegazione accompagnata da grandi sacrifici. Siamo poco assistiti, affrontiamo interventi in condizioni precarie e la responsabilità è solo nostra ...

La Chiesa celebra i Santi Paolo VI e Mons. Romero/ Video - Papa Francesco : “ci insegnano a vivere in Cristo” : Canonizzazione di Papa Paolo VI e Monsignor Oscar Romero: 6 beati sono Santi, la diretta streaming Video della celebrazione in Vaticano con Papa Francesco. "Loro tesoro era Gesù"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:50:00 GMT)

Canonizzazione Paolo VI - Papa Francesco visita Benedetto XVI : Papa Francesco si è recato al Monastero Mater Ecclesiae a trovare il Papa Emerito alla vigilia della Canonizzazione di Paolo VI, Oscar Romero e altri cinque beati. Benedetto XVI è stato creato ...

Pedofilia - linea dura di Papa Francesco Tolto lo stato clericale a due vescovi : Due vescovi cileni accusati di abusi dimessi dallo stato clericale da Papa Francesco. Si tratta di Francisco José Cox Huneeus, arcivescovo emerito di La Serena, membro dell'Istituto dei Padri di ...

