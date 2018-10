Mondiali | prima sconfitta dell' Italia | vince la Serbia 3-1

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Serbia 1-3 - prima sconfitta per le azzurre. Boskovic fa la differenza : Arriva la prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile ma è una battuta d’arresto che non costa caro alla nostra Nazionale, già certa della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Le azzurre vengono battute dalla Serbia per 3-1 (25-21; 25-19; 23-25; 25-23) e vedono interrompersi la striscia vincente fatta di dieci successi consecutivi: a Nagoya (Giappone) le ragazze del CT Davide Mazzanti si ...

Mondiali volley - Final six : domani Italia-Giappone - è la prima sfida - ore 12 - 20 - : Ci saranno Giappone e Serbia nel mini-girone che l'Italia deve affrontare nella Final Six del mondiale femminile di volley. Le azzurre, prime a punteggio pieno nel loro girone, giocheranno a Nagoya ...

Mondiali volley femminile - l’Italia batte 3-1 gli Stati Uniti ed è prima nel girone. È la nona vittoria consecutiva : Non avevano bisogno di vincere. Ma le azzurre della pallavolo lo hanno fatto ancora. E in grande stile. Il sestetto guidato da Davide Mazzanti ha battuto per 3-1 le campionesse del mondo in carica: le giocatrici Usa. Così l’Italia arriva a quota 9 vittorie consecutive e si garantisce il primo posto del girone F, dopo aver sconfitto mercoledì la Russia con un netto 3-1. Ora le azzurre attendono solo di sapere quali saranno le loro ...

Mondiali Volley 2018 – Nove su nove per l’Italia - la squadra di Mazzanti vola alle Finals Six da primatista : L’Italia di Davide Mazzanti ai Mondiali di Pallavolo 2018 vola alle Finals Six da prima in classifica nel girone, le azzurre hanno battuto anche gli Stati Uniti La Nazionale italiana femminile di pallavolo vince la nona sfida su nove partite giocate ai Mondiali di Volley 2018. Le azzurre impegnate nel secondo turno della competizione iridata hanno concluso il girone per prime in classifica dopo la vittoria contro gli Stati Uniti per ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia prima nel girone - le azzurre vincono il gruppo! 2-0 agli USA : Ora è davvero ufficiale: l’Italia ha vinto il girone della seconda fase ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre sono matematicamente certe del primo posto nella Pool F dopo aver conquistato i primi due set contro gli USA: la nostra Nazionale ha surclassato le Campionesse del Mondo nei primi due parziali (25-16; 25-22) e si è così garantita di chiudere il raggruppamento di Osaka davanti a tutte: la Cina, anche battendo la Russia ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : impresa Giappone - battuta la Serbia. Brasile con le spalle al muro - Italia prima : Oggi (mercoledì 10 ottobre) si sono svolte otto partite ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Nel momento chiave della seconda fase diverse nazionali hanno saputo fare la differenza, facendo così un passo fondamentale verso la qualificazione alla Final Six. Solo Italia e Serbia però sono già certe del pass, mentre le altre si giocheranno tutto nell’ultima partita. Andiamo quindi a scoprire tutti i ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in lotta per la classifica cannonieri! Miriam Sylla miglior attaccante - Anna Danesi prima nei muri : l’Italia vola : Paola Egonu è in piena lotta per vincere la classifica marcatrici ai Mondiali 2018 di Volley femminile. L’opposto dell’Italia ha infatti messo a segno 120 punti e occupa la quarta posizione nella classifica provvisoria ma ha ampie chance di scalare le posizioni: la tedesca Louisa Lippmann (140) e l’azera Polina Rahimova (132) dovranno infatti abbandonare la rassegna iridata mentre l’azzurra giocherà le Final Six (salvo ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia si lancia verso Doha - prima un’amichevole in Germania. Quali azzurre in Nazionale? Tra ritorni e infortuni : Mancano soltanto 17 giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. L’Italia si sta preparando alla rassegna iridata che metterà in palio i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (saranno assegnati alle tre squadre che saliranno sul podio nel team event), il DT Enrico Casella deve ancora diramare le convocazioni ufficiali per l’evento e a chiarire ...

Volley : Mondiali Femminili - ultima giornata : l'Italia chiude prima nella Pool B : 1A FASE - RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA 5A giornata- Pool A, Yokohama 4 ottobre: Olanda-Messico 3-0, 25-19, 25-14, 25-16,; Camerun-Argentina 0-3, 22-25, 20-25, 12-25,; Germania-Giappone 0-3, 25-27, 20-...

Volley femminile - Mondiali 2018 : gli USA battono la Russia - Serbia e Brasile in scioltezza. L’Italia surclassa la Cina - chiusa la prima fase : Si è conclusa la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi si sono giocate le ultime 12 partite che hanno definito le classifiche dei vari gironi e la composizione dei gruppi della seconda fase. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE OLANDA vs MESSICO 3-0 (25-19; 25-14; 25-16), Pool A a Yokohama Passeggiata per le orange che conquistano la quinta vittoria consecutiva e si ...

LIVE Italia-Turchia volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : prima sfida cruciale per le azzurre contro Guidetti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) andrà in scena una partita fondamentale per futuro della nostra Nazionale nella rassegna iridata, un eventuale successo contro le anatoliche ci permetterebbe di sognare concretamente l’accesso alla terza fase della competizione e di lanciarsi con maggiore ottimismo verso le super sfide con Cina, Russia e ...

Mondiali ciclismo 2018 – C’è anche Michele Scarponi ad Innsbruck : la FOTO dei 9 azzurri prima della partenza : La FOTO di squadra prima della partenza: con gli azzurri ad Innsbruck c’è anche Michele Scarponi E’ attualmente in corso la prova in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck. La squadra azzurra ha fatto il pieno di energie questa mattina per affrontare al meglio la prova iridata, consapevole di aver con sè un nono uomo davvero importante. Il ct azzurro Davide Cassani lo ha affermato diverse volte: anche ...

Mondiali ciclismo 2018 – Pasta per Moscon - uno strano mix per Brambilla : la colazione degli azzurri prima della gara di Innsbruck [VIDEO] : La colazione dei campioni: Cassani riprende i suoi azzurri mentre fanno il pieno di energie prima della prova in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso: i big del ciclismo sono in sella alle loro bici per la prova in linea uomini elite dei Mondiali di Innsbruck 2018. Occhi puntatissimi sugli azzurri che, seppur non in perfette condizioni, vorranno far bene ed ...

Volley : Mondiali 2018 - il Brasile è la prima finalista : LA CRONACA DEL MATCH- La partenza dei brasiliani è di quelle che mettono subito in chiaro le cose. Bruninho e Wallace funzionano ed nelle prime battute la Serbia non riesce ad organizzarsi. Poi il ...