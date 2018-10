Magnum P I | su Fox arriva il reboot della serie cult clip in esclusiva Blogo

blogo

(Di martedì 16 ottobre 2018) Camicie sgargianti, auto di lusso, ma niente baffi: ilP.I. che Fox (canale 112 di Sky) manderà in onda da questa sera, 16 ottobre 2018, alle 21:00 -di cui vi proponiamo unain, grazie a MondoFox-, non ha più il volto di Tom Selleck, ma quello di Jay Hernandez. E' lui, infatti, il protagonista delvoluto dalla Cbs, che riprende numerosi degli elementi originalitv.Innanzitutto, siamo ancora alle Hawaii: qui si è trasferito Thomas, che nella versione del 2018 è un ufficiale dei Navy Seal di ritorno dall'Afghanistan ora diventato investigatore privato. Vive nella lussuosa tenuta dello scrittore miliardario Robin Masters (anche in questo caso, di lui davanti alle telecamere non c'è traccia), che deve gran parte del suo successo ai libri scritti traendo ispirazione dalle missioni die dei suoi amici in Marina. Proprio per questo, ha ...