Facebook come piattaforma media serve ancora ai brand?

Il tuo profilo Facebook è stato hackerato? Ecco come scoprirlo : Sono circa 30 milioni gli account Facebook hackerati, meno dei 50 milioni iniziali, ma comunque un numero enorme di informazioni e dati entrate in possesso di malintenzionati. Ecco come scoprire se il tuo profilo è tra quelli che hanno subito l’attacco. Facebook Hackerato: cosa è successo (in breve) Gli hacker hanno rubato dati personali presenti sui profili Facebook come numeri di telefono, e-mail, sesso, città d’origine e persino ...

Facebook - presto su Messenger la cancellazione dei messaggi come su WhatsApp : Il social starebbe testando la funzionalità promessa lo scorso aprile, dopo lo scandalo Cambridge Analytica: come su WhatsApp, ci sarà però un certo limite di tempo entro il quale eliminare quanto si è scritto o trasmesso

Attacco hacker a Facebook - come capire se i propri dati sono stati violati : Facebook (Loic Venance/Afp/Getty Images) Facebook ritorna sulla violazione annunciata lo scorso 28 settembre ridimensionando i numeri dell’Attacco dai 50 milioni di profili coinvolti a circa 30 milioni. Una revisione al ribasso resa possibile dalle indagini svolte nel frattempo e che, come ha riportato venerdì 12 ottobre il vicepresidente della gestione dei prodotti Guy Rosen durante una conferenza stampa, ha permesso di identificare tre diversi ...

Come creare un profilo aziendale Instagram senza Facebook : Tra i tanti servizi che Instagram offre ai propri utenti vi è la possibilità di creare un profilo aziendale. Il noto social network vi permette di trasformare il vostro attuale account in un profilo aziendale leggi di più...

Solo 29 milioni di account di Facebook violati : ecco come controllare se si è fra loro : Stando a quanto reso noto dal team di Facebook, i dati rubati lo scorso mese riguardano circa 29 milioni di account. ecco tutti i dettagli L'articolo Solo 29 milioni di account di Facebook violati: ecco come controllare se si è fra loro proviene da TuttoAndroid.

Come funziona Portal - lo smart display di Facebook per le videochiamate : Mentre Facebook è ancora al lavoro per riguadagnarsi la fiducia degli utenti dopo il caso Cambridge Analytica, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg punta a metterti una videocamera e un microfono in salotto. Queste sono le due componenti principali di Portal, il primo prodotto hardware a marchio Facebook in assoluto che punta a darti una mano a tenerti in contatto con gli amici. Si tratta di uno smart display, ossia una sorta di evoluzione degli ...

Che cos’è e come funziona Portal - il primo prodotto di Facebook : Facebook lancia il suo smart display: ecco Facebook PortalFacebook PortalFacebook PortalFacebook PortalFacebook PortalFacebook Portal+Facebook Portal+Facebook Portal+Facebook Portal+Facebook Portal+E così anche Facebook ha lanciato il suo dispositivo smart domestico. In queste ore il social network di Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo — decisamente in sordina rispetto a quanto previsto inizialmente — di Facebook Portal, un display da ...

Attacco hacker Facebook : come capire se il tuo account è stato colpito : Facebook che ha dichiarato di essere a lavoro per individuare gli hacker che hanno sfruttato la falla di sicurezza del social media per arrivare ai dati di 90 milioni di profili in tutto il mondo. ...

Sopravvissuti a Facebook - ma come? In libreria “Tutte le facce di Facebook” di Riccardo Lo Bue : “Possiamo essere la generazione che metterà fine alla povertà e alle malattie. Le sfide più importanti necessitano di risposte a livello globale: nessun Paese è in grado di combattere il cambiamento climatico o di prevenire pandemie da solo”. dal discorso di Mark Zuckerberg ad Harvard, maggio 2017 Giovani e meno giovani, pensionati e studenti, uomini e donne: milioni di persone, grazie all’intuizione di Mark Zuckerberg, sono partite alla ...

Come scaricare video da Facebook : scaricare video da Facebook è una necessità che alle volte accorre quando ci si imbatte in un video particolarmente interessante o divertente. Purtroppo tramite il sito o le applicazioni ufficiali non è possibile effettuare tale leggi di più...

Attacco a Facebook - come attivare l’autenticazione a due fattori per proteggersi meglio : Nella serata di venerdì si è scoperto che 50 milioni di account Facebook sono stati colpiti di un Attacco informatico, spingendo l’azienda a scollegarne quasi il doppio come misura cautelativa. I tecnici dell’azienda hanno immediatamente corretto il problema informatico, ma non è ancora chiaro se e quali account sono stati effettivamente presi di mira. Un’occasione buona come un’altra (ce ne sono molte ogni anno ...

Coinvolti nell’attacco hacker Facebook? Come verificarlo e 2 passaggi fondamentali per la sicurezza : La notizia dell'attacco hacker Facebook su larga scala data dallo stesso fondatore del social Mark Zuckerberg nella serata di ieri è di quelle che fanno di certo tremare i polsi agli utilizzatori del servizio. Sono stati violati, con certezza nel mondo, ben 50 milioni di account ma ulteriori 40 sono ancora sotto osservazione e dunque sono rientrati nel programma "di tutela", in una sorta di quarantena momentanea per evitare ogni pericolo. Come ...

Facebook usa il tuo numero e/o e-mail come target pubblicitario : Si tratta ancora di violazione della privacy, da parte di Facebook, quella che è stata scoperta e testata da Gizmodo insieme ai ricercatori della Northeastern University e della Princeton University. Il numero o la mail che fornisci per aumentare la sicurezza con l’autenticazione in due fattori e anche numeri o mail che non hai fornito al social sono utilizzati per fornirti “pubblicità mirata“. Facebook ci ricasca? No, ...

Al via Facebook Dating - ecco come funziona : Debutta in Colombia Facebook Dating, piattaforma per gli incontri annunciata da Mark Zuckerberg lo scorso mese di maggio. Il ceo di Facebook vuole che le persone si avvicinino in nuovi modi, abbandonando progressivamente il corteggiamento via etere o il sexting. Il servizio verrà esteso ad altri Paesi tenendo fede a un piano di dispiego che non è stato reso noto. Un po’ Tinder e un po’ Hinge, si basa sul modello delle domande a cui gli utenti ...