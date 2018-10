Under21 | Italia-Tunisia | probabili formazioni e tempo reale alle 18 30 Dove vederla in tv

LIVE Italia-Albania Under21 in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali : azzurrini - serve una reazione d’orgoglio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dell’amichevole di calcio tra le nazionali under 21 di Italia ed Albania: gli azzurrini del CT Gigi Di Biagio sono chiamati al riscatto dopo la sonora sconfitta patita pochi giorni fa. A Cagliari l’avversario sarà di caratura modesta, ma sarà necessario ritrovare la fiducia per tornare a guardare con occhi diversi agli Europei del prossimo anno che l’Italia giocherà in casa e ...

Calcio : l’Italia Under21 cerca la vittoria contro l’Albania in amichevole per riscattare il ko in Slovacchia : Cancellare il 3-0 subito in Slovacchia e ripartite con una vittoria contro l’Albania. Questo è l’obiettivo dell’Italia Under21 di Calcio, che oggi alle 18.30 alla Sardegna Arena di Cagliari affronta l’Albania in amichevole. Si tratta di un altro test di preparazione per l’Europeo di categoria che si disputerà il prossimo anno e alla quale l’Italia è già qualificata come Paese ospitante. Gli azzurrini vogliono ...

Italia-Albania - amichevole Under21 : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Torna in campo l’Italia Under 21 di Gigi Di Biagio, che questa sera affronterà i pari età dell’Albania in amichevole. Quello che si svolgerà alla Sardegna Arena di Cagliari sarà il sesto incontro tra le due nazionali giovanili, con quattro vittorie dell’Italia e un pareggio nell’ultimo confronto, che si è tenuto nel 2016. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai2, che si collegherà con la terra dei Quattro ...

Italia-Albania - amichevole Under21 : programma - orario e tv : Dopo il primo incontro amichevole giocato in Slovacchia, la Nazionale Under 21 guidata da Gigi Di Biagio torna in Italia per il match casalingo con i pari età dell’Albania. Queste amichevoli sono importantissime per il percorso di avvicinamento degli azzurrini all’Europeo casalingo del 2019, che varrà come torneo di qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Italia-Albania si svolgerà martedì 11 settembre alle ore 18.30 alla “Sardegna ...

Calcio - amichevole Under21 : Slovacchia-Italia 3-0. Il CT azzurro Luigi Di Biagio : “Mi aspettavo delle risposte diverse” : L’Italia under 21 di Calcio è uscita sconfitta per 3-0 dall’amichevole contro i pari età della Slovacchia in una gara a senso unico, chiusa già ad inizio ripresa. Al termine della partita il tecnico degli azzurrini, Luigi Di Biagio, si è soffermato a parlare ai microfoni di Rai Sport, che lo hanno intercettato subito dopo il fischio finale. Il CT dell’Under 21 ha dichiarato a caldo: “La partita non è andata come avremmo ...

Calcio - amichevole Under21 : Slovacchia-Italia 3-0. Doppio Haraslín - chiude Mráz : azzurrini annichiliti : Una brutta Italia Under 21 viene sconfitta con un sonoro 3-0 dai pari età della Slovacchia nell’amichevole disputata a Dunajska Streda: gli azzurrini di Di Biagio sono risultati praticamente assenti in una sfida a senso unico, indirizzata dopo pochi minuti e chiusa in avvio di ripresa. Pochi benefici dai cambi proposti. Nel primo tempo gli italiani sembrano iniziare bene, riversandosi nella trequarti avversaria, ma al primo affondo gli ...

LIVE Italia-Slovacchia Under21 - amichevole in DIRETTA : test importante per gli azzurrini verso gli Europei : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dell’amichevole tra le nazionali under 21 di calcio di Italia e Slovacchia, che si giocherà alle ore 18.30 alla “Mol Arena” di Dunajska Streda. Gli azzurrini, qualificati di diritto agli Europei di categoria del prossimo anno, continuano così il loro ciclo di impegni non ufficiali. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida amichevole delle nazionali under 21 di calcio tra Slovacchia ...

Italia-Slovacchia - amichevole Under21 : orario d’inizio e come vederla in tv : Torna in scena la nazionale italiana Under 21 di calcio, se pur in amichevole. Oggi, giovedì 6 settembre, gli Azzurrini affronteranno la Slovacchia presso la “Mol Arena” di Dunajska Streda. L’ultima volta in cui l’Italia ha affrontato la formazione europea centro-orientale risale al 2014, nel doppio incontro valido per i playoff verso la qualificazione alla rassegna continentale prevista l’anno successivo. In quell’occasione la nazionale di Gigi ...

Italia-Slovacchia - amichevole Under21 : le probabili formazioni. Tridente azzurro formato da Cutrone - Orsolini e Parigini : Comincia il percorso d’avvicinamento della Nazionale Under 21 di calcio guidata da Gigi Di Biagio verso il Campionato Europeo di categoria che si terrà in Italia nel 2019. Gli azzurrini affrontano in amichevole i padroni di casa della Slovacchia alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda oggi pomeriggio alle ore 18.30. Questa sarà la prima delle due gare amichevoli dell’Italia in questo inizio di stagione, con la prossima che si ...