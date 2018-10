Trump si congratula con la Principessa Eugenia | aveva ignorato Meghan

Usa. Kavanaugh - Trump si congratula : 02.54 Kavanaugh ha giurato: è il 114mo giudice della Corte Suprema ed è ora ufficialmente uno dei nove giudici in carica. Kavanaugh sarà già al lavoro alla Corte Suprema dalla prossima settimana. "Ho parlato con Kavanaugh e con la sua famiglia. E' una brava persona. Mi sono congratula to". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump commentando la conferma di Brett Kavanaugh alla Corte Suprema.

Brillante il listino americano. Trump in un tweet : "Congratulazioni Usa!" : Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street complici i segnali distensivi della Cina in merito alle tensioni commerciali , dopo che Pechino, ha implementato contromisure più morbide del previsto. ...