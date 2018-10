Città di Castello | il mercato si sposta al parcheggio Ferri

Lions Club Città di Castello Host ospite del Caravaggio : ...ospite d'onore nella giornata di sabato 6 ottobre e nell'occasione il Presidente Riccardo Ricci ha sottolineando l'importanza del Convegno che dimostra anche l'interdisciplinarietà tra Arte e Scienza.

Città di Castello - presentata la stagione di prosa del Teatro degli Illuminati : La collaborazione con il TSU sta crescendo e si sta personalizzando sul gusto degli spettatori tifernati come dimostrano gli spettacoli in cartellone in cui figurano alcuni degli allestimenti di ...

Calcio e razzismo - 'Cultura in Goal' ne parla con Luigi Pardo a Città di Castello : ... che ripercorrerà la storia del Calcio, raccogliendo alcuni episodi di razzismo ma anche storie di campioni, associazioni e semplici tifosi che amano il 'gioco più bello del mondo'. Insieme ai due ...

Perugia : cade una parte del rivestimento del duomo di Città di Castello per vetustà : E’ da imputare “probabilmente alla vetustà dell’edificio e ad alcune infiltrazioni di acqua che hanno contribuito al distacco delle parti in muratura” interessate, il cedimento di una piccola porzione del rivestimento esterno del duomo di Città di Castello, avvenuto la scorsa notte senza provocare feriti. E’ quanto ipotizzano i vigili del fuoco, che stamani con due squadre hanno svolto un sopralluogo. Sul posto sono ...

Città di Castello - crollo di parte del Duomo. I vigili del fuoco tengono sotto controllo : CITTA' DI Castello crollo di una porzione del muro del Duomo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Si è trattato del distacco di una porzione di copertura esterna del Duomo composta da pietre arenarie ...

Perugia - crolla parete esterna del duomo di Città di Castello : nessun ferito : Pietre e calcinacci a terra, e un boato che è stato sentito in tutto il centro storico. A Città di Castello (Perugia) è crollata una parte della parete in pietra arenaria del duomo. nessun ferito ma molta paura per gli abitanti della zona. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona con un’autoscala giunta da Perugia e con il supporto dei carabinieri e del personale del comune. In corso perizie per identificare la ...

Città di Castello : boato nella notte - crolla intonaco dal duomo di Città di Castello : Paura nella notte a Città di Castello, in provincia di Perugia: in tutto il centro storico è stato avvertito un boato, causato dal crollo di una porzione di intonaco esterno del duomo. La caduta di pietra arenaria non ha provocato feriti. Sul posto vigili del fuoco, personale del Comune e carabinieri. L’area è stata messa in sicurezza. L'articolo Città di Castello: boato nella notte, crolla intonaco dal duomo di Città di Castello sembra ...

Crolla muro del Duomo a Città di Castello - nessun ferito [Foto e video] : Crolla muro del Duomo a Città di Castello, nessun ferito La squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Città di Castello con l'assistenza di un mezzo 'aereo' , autoscala, provieniente dalla ...

Città di Castello - crolla un pezzo di muro esterno del Duomo - gran boato avvertito in tutto il centro storico : CITTA' DI Castello - Improvviso crollo, sabato poco dopo le 21.30, di una porzione di copertura esterna, una sosrta di intonaco, del Duomo di Città di Castello. Sul posto sono intervenuti i vigili dle ...

Puliamo il mondo 2018 fa tappa a Madonna del Latte di Città di Castello : Quest'anno lo slogan della campagna di "Puliamo il mondo" è "Liberiamoci dai rifiuti abbandonati e dai pregiudizi", un messaggio con il quale si intende sensibilizzare le diverse comunità nazionali ...

Giornata mondiale dell'Alzheimer - esperti a confronto a Città di Castello : UMWEB, Città di Castello, " In occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia di Alzheimer, si terrà sabato 22 settembre all'Auditorium Sant'Antonio di Città di Castello il corso "Gestione ...

A Città di Castello si celebrano trent'anni di Utopie Concrete e 10 anni di Parco Langer : La Fiera delle Utopie Concrete proseguirà fino a domenica 16 settembre con incontri, laboratori e spettacoli, tutto ad ingresso gratuito. Programma completo: www.UtopieConcrete.it Post correlati ...

Trent'anni di Fiera delle Utopie Concrete. A Città di Castello torna la "scommessa" vincente di Alexander LAnger : ... durante le quattro giornate della manifestazione, avranno luogo seminari e dibattiti, installazioni interattive, laboratori multidisciplinari, stazioni di lavoro, performance artistiche e spettacoli.

Incidente stradale a Città di Castello - due feriti nello scontro tra due auto : Incidente stradale a Città di Castello, due feriti nello scontro tra due auto. Incidente stradale a Città di Castello. E' accaduto questa sera poco dopo le 21, in zona San secondo. Due le vetture ...