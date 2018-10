' Casalesi e stese a Napoli l' allarme dell' Antimafia'

ilmattino

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Un mostro velenoso a due teste. «Quando parliamoa camorra - spiega al «Mattino» il procuratore nazionaleFederico Cafiero de Raho - non dobbiamo dimenticare che il termine andrebbe declinato al plurale, perché esistono almeno due camorre: quella strutturata, ben conformata e capace di controllare in maniera capillare il territorio con attività tradizionali che vanno dal racket ai traffici di droga; e una seconda, forse ancora più temibile, che attraverso il riciclaggio del denaro sporco e con la complicità di soggetti anche insospettabili inquina l'economia legale, al pari di quanto fa Cosa Nostra e la ndrangheta. Sbaglia chi pensa, oggi, che inon esistano più. La camorra di Terra di Lavoro resta oggi ancora forte: e continuerà ad esserlo fino a quando non riusciremo a mettere le mani sulla sua enorme cassaforte». Insomma: guai a cantare vittoria sul frontea lotta alla criminalità organizzata in Campania, come d'altronde in Sicilia, in Calabria, Puglia e Sardegna».