Bari | una casa per i senzatetto | la Caritas | ' Noi ci siamo'

Bari - auto si ribalta sulla superstrada : ferita una coppia di fidanzati : Fortunatamente senza gravi conseguenze l'ennesimo incidente stradale [VIDEO] sulle strade pugliesi. Il bilancio, questa volta, è di due feriti. Si tratta di una giovane ragazza di 32 anni originaria di Tuturano, frazione a sud di Brindisi, e del suo ragazzo, originario di Bari. La coppia viaggiava a bordo di un'autovettura questa notte, e stavano percorrendo la superstrada 16 bis. Nei pressi dello svincolo per Molfetta Nord, l'auto si è ...

Trani News - Marluna Teatro all'Abeliano di Bari : E' possibile prenotarsi per una lezione prova gratuita al numero 3402326032 Per conoscere date di spettacoli ed eventi 2018/2019 continuate a seguirci su www.Marluna.it #MarlunaTeatro #spettacoli #...

Rino Barillari - al Maxxi una grande mostra celebra 'The King of Paparazzi' : Non solo Dolce Vita. In sessant'anni di lavoro e nei suoi 500 mila scatti Rino Barillari ha raccontato, come tutti sanno, vizi e vezzi, capricci e intemperanze delle star di passaggio a Roma ...

Barilla : accordo con Confagricoltura Padova per una pasta sempre più italiana (2) : (AdnKronos) - “Da Conselve a Montagnana abbiamo molte zone che producono frumento duro – spiega il presidente Michele Barbetta, che coltiva anche seminativi -. Industria alimentare e agricoltori devono collaborare per aumentare la qualità e concentrarne l’offerta, garantendo la tracciabilità di tutt

Barilla : accordo con Confagricoltura Padova per una pasta sempre più italiana : Padova, 5 ott. (AdnKronos) - pasta sempre più italiana. E Padovana. Anche gli agricoltori Padovani parteciperanno al rafforzamento della filiera di qualità del grano duro, dando il proprio contributo per l’incremento della produzione made in Italy all’interno di un accordo di filiera con una grande

Cardi B. - la sexy rapper lancia una sedia e due bottiglie contro due Bariste in preda alla gelosia : arrestata : Guai in vista per Cardi B. La giovane rapper è finita in manette dopo aver scatenato una rissa in uno strip club del distretto di Queens, a New York. La notizia l’ha data l’informatissimo Tmz, secondo cui Cardi stava assistendo ad un esibizione del marito Offset insieme al suo gruppo, i Migos, quando, in preda alla gelosia, si è scagliata con il supporto del suo entourage contro due bariste del locale, lanciandogli contro una sedia, ...

Bari - stupra una 14enne mentre la figlia di 3 mesi (che poi ucciderà) è in ospedale : 3 anni di carcere : Condanna in primo grado per Giuseppe Difonzo accusato di aver stuprato una 14enne a casa mentre la moglie era in ospedale al capezzale della figlia neonata dei due. Poco più di un mese dopo quest'episodio, l'uomo avrebbe strangolato e ucciso la piccola e per questo delitto è in corso il processo alla Corte di Assise.Continua a leggere

Gubbio - un festival sui barBari di una volta e su quelli di casa nostra : I “barbari” sono di attualità? Eccome. Per esempio, vengono citati da chi ritiene che l’origine di ogni male italiano – dalla pressione fiscale alla pressione alta – vada imputato ai migranti che giungono dal Nord Africa e dal Medio Oriente; tanto che si sente e si legge di “nuove invasioni barbariche”. Però nel maggio scorso il Movimento 5 Stelle e la Lega si sono imbufaliti contro un editoriale del Financial Times intitolato “Roma ...

Bari - 36enne ferito da due colpi di pistola vicino a una scuola elementare del San Paolo : è grave : L'uomo è stato raggiunto da un colpo all'addome e da uno al braccio: potrebbe trattarrsi di una lite in famiglia. Una donna portata in questura. Ennesimo episodio in pochi giorni

Bari - sparatoria con inseguimento tra un'auto e una moto : un morto e un ferito grave : La vittima è un ragazzo di 24 anni. Il conflitto a fuoco è cominciato nel rione Carbonara e si è concluso nei pressi dello stadio San Nicola. Nell'incidente tra i due mezzi su cui viaggiavano le persone coinvolte nella sparatoria e un'altra autovettura

Giallo a Bari - cadavere di una trans trovato dentro l'auto : uccisa a coltellate : Giallo a Bari. Il cadavere di un transessuale di circa 40 anni con una ferita d'arma da taglio, è stato trovato alla periferia sud della città, in zona San Giorgio. La vittima era all'interno della ...

