Ilaria Cucchi | Non accuso l' Arma ma singole persone La mia famiglia merita delle

Ilaria Cucchi : «Non accuso l'Arma - ma singole persone» : «Ci sono persone che sentono l'esigenza di difendere l'Arma dei carabinieri ma qui nessuno ha messo sotto accusa l'Arma ma singole persone». Così Ilaria Cucchi in...

Ilaria Cucchi : "Nessuno accusa i carabinieri - ma le singole persone" : La sorella del giovane morto sei giorni dopo l'arresto: "C'è chi si sente in dovere di difendere l'Arma, ma non l'abbiamo mai messa in discussione. Ma se c'è tra di loro chi ha paura a dire la verità, allora il problema è serio"

Cucchi - Conte : “Non ho chiamato Ilaria. Ogni volta che un pubblico ufficiale sbaglierà chiederò scusa per conto dello Stato” : “Le verità che stanno emergendo dipingo una quadro ancora più grave, in quanto il fatto è stato commesso da agenti che portavano la divisa dello Stato italiano, chi ha sbagliato dovrà pagare”. Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del consiglio, intervistato a margine dell’evento organizzato dalla Protezione Civile dal titolo “Io non rischio”. L'articolo Cucchi, Conte: “Non ho chiamato Ilaria. Ogni ...

Ilaria Cucchi : “Salvini? Andrei al Viminale quando chiederà scusa a me - alla mia famiglia e soprattutto a Stefano” : “Io Andrei volentieri al Viminale nel momento in cui il ministro Salvini mi chiederà scusa. A me, alla mia famiglia e soprattutto a Stefano”. Lo ribadisce a Propaganda Live (La7) Ilaria Cucchi, che, prima del suo intervento, esordisce con una toccante lettera sulla tragedia del fratello Stefano: “Era chiaro a me e ai miei genitori quel 22 ottobre di 9 anni fa, quando vedemmo Stefano per l’ultima volta, steso sul tavolo dell’obitorio, ciò che mio ...

