Deejay Ten | Milano 2018 Video | Linus ed i protagonisti della Radio | il via da Piazza

ilsussidiario

: La Deejay Ten di Milano è ufficialmente SOLD OUT! - DjChiamaItalia : La Deejay Ten di Milano è ufficialmente SOLD OUT! - ginugiola : RT @milano24: Dal Duomo all'Arena: la carica dei 40mila della Deejay Ten nel centro di Milano - martaph01 : mia mamma mi manda un messaggio vocale per dirmi che è arrivata alla fine della Deejay ten canticchiando ecco io sa… -

(Di domenica 14 ottobre 2018) Oggi, domenica 14 ottobre, in quel diè tempo per “Ten”. Erano attesi nella capitale lombarda oltre 40mila runner pronti per correre.