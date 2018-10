Wells Fargo | utile trimestre in crescita | +33%

JP Morgan - Citi e Wells Fargo battono le stime. Dimon : sui mercati situazione esplosiva : Per il dodicesimo trimestre di fila la prima banca usa per asset fa meglio delle previsioni degli analisti sugli utili aumentati del 24,5%. «Sono ottimi risultati con un generale aumento del fatturato», ha detto l'amministratore delegato Jamie Dimon , sottolineando che «gli Stati Uniti e l'economia globale continuano a dimostrarsi solidi. Ma le questioni geopolitiche stanno esplodendo ovunque»...

Wells Fargo : taglia 26'500 posti di lavoro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nei prossimi tre anni Wells Fargo potrebbe licenziare fino a un massimo di 26mila dipendenti : Wells Fargo, una multinazionale di servizi finanziari, licenzierà nei prossimi tre anni tra il 5 e il 10 per cento circa dei suoi dipendenti, lo ha detto il suo CEO Tim Sloan. Nel giugno 2018 la società aveva 265mila dipendenti. The post Nei prossimi tre anni Wells Fargo potrebbe licenziare fino a un massimo di 26mila dipendenti appeared first on Il Post.