La Brexit senza accordo metterà a rischio i collegamenti ferroviari con l' Europa

May al congresso Tory : "Se non siamo uniti rischiamo di finire senza Brexit. Un secondo referendum? Sarebbe voto politico" : "Non abbiamo paura di uscire senza un accordo". La premier britannica, Theresa May, nel corso del suo intervento al congresso Tory ha affrontato nuovamente la questione della Brexit e dei negoziati con l'Ue, ribadendo l'ipotesi del 'no deal' già accennata nel corso del vertice Ue di Salisburgo. Ha chiesto, poi, rispetto da parte di Bruxelles: "Tratterò l'Unione europea con nient'altro che rispetto. Il Regno Unito si aspetta la ...

Il governo britannico ha nominato un sottosegretario che si occuperà della distribuzione del cibo in assenza di un accordo su Brexit : All’inizio di settembre il governo britannico ha nominato il deputato conservatore David Rutley a sottosegretario del ministero dell’ambiente, dell’alimentazione e degli affari rurali. La notizia è stata resa nota solo ieri dai giornali britannici. Rutley si occuperà si occuperà della The post Il governo britannico ha nominato un sottosegretario che si occuperà della distribuzione del cibo in assenza di un accordo su Brexit ...

Brexit - Theresa May : cara Ue - dirsi addio senza traumi : ... ma anche dopo l'uscita del nostro Paese sono determinata a mantenere una partnership quanto più stretta per ciò che riguarda l'economia e la sicurezza, poiché ritengo che questo sia nel migliore ...

Su Brexit si abbatte la profezia Fmi : senza accordo sarà il disastro : Brexit avrà comunque conseguenze negative per l'economia britannica, ma l'impatto sarebbe disastroso in caso di un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea senza un accordo. ...

Lagarde - FMI - : "Brexit : con o senza accordo l'economia inglese a rischio" : Se non si riuscisse a concludere un accordo, l'economia si contrarrebbe". Così il direttore del Fondo monetario Internazionale Christine Lagarde in merito all'uscita della Gran Bretagna dall'UE senza un accordo.

Londra promette il roaming gratuito anche senza accordo sulla Brexit : Roma, 14 set., askanews, - Il roaming gratuito dei dati via cellulare proseguirà anche se la Gran Bretagna lascerà l'Unione europea senza un accordo. La promessa arriva dal ministro per la Brexit, ...

May punta sull'Africa per i commerci : "Non temo una Brexit senza accordo" : 'Un mancato accordo non sarebbe certo una passeggiata ma neanche la fine del mondo', ha minimizzato May ribadendo che 'un No Deal è sempre meglio di un Bad Deal', un cattivo accordo. E intanto la ...

Theresa May : Brexit senza un accordo non è la fine del mondo : Teleborsa, - La Brexit senza accordo non impensierisce Theresa May . Lo avrebbe detto il Premier britannico in un'intervista spiegando che se si verificasse l'ipotesi "non sarebbe poi la fine del ...

May : «Una Brexit senza accordo con l'Ue non sarebbe la fine del mondo» : LONDRA - L'uscita dall'Unione Europea senza un accordo «non sarebbe la fine del mondo»: parola della premier britannica Theresa May, che oggi ha minimizzato i rischi di una 'hard Brexit'. Il Governo sta facendo il possibile per raggiungere un'intesa con