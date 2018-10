Caso Cucchi | altri due carabinieri indagati | c' è anche il comandante stazione

Caso Cucchi - indagato e perquisito comandante stazione carabinieri Tor Sapienza : Ancora novità sul "Caso Cucchi". Il luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stazione di Tor Sapienza dove venne portato Stefano Cucchi dopo l"arresto, la prossima settimana sarà interrogato in Procura. indagato per falso ideologico, verrà sentito dopo essere stato tirato in ballo (indirettamente) da Francesco Di Sano, il carabiniere scelto della caserma di Tor Sapienza che ebbe in custodia Cucchi. Nella testimonianza resa in corte ...

Caso Cucchi - indagati altri due carabinieri per falso : c’è anche l’allora comandante di Tor Sapienza. Sarà interrogato : Ci sono altri due carabinieri indagati nell’ambito degli accertamenti sui presunti atti falsificati seguiti alla morte di Stefano Cucchi. Oltre a Francesco Di Sano, militare della stazione di Tor Sapienza, è finito sotto inchiesta anche il luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stessa caserma. Quest’ultimo Sarà interrogato la prossima settimana dai magistrati della procura di Roma. Nei giorni scorsi è stato sottoposto ad una ...

Caso Cucchi - il carabiniere Francesco Tedesco : 'Sono rinato - ho fatto il mio dovere' - : Così il militare dopo la svolta nel processo per la morte del geometra romano, avvenuta con le sue accuse ai colleghi Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo. Tedesco, al momento sospeso dal ...

Caso Cucchi - Carabiniere accusatore : 'Sono rinato. Non importa se condannato o destituito dall'Arma' : Lo ha reso noto, tramite il suo legale, Francesco Tedesco accusato di omicidio preterintenzionale, che parlerà in udienza entro gennaio e dovrà ribadire le accuse contro Raffaele D'Alessandro e ...

Tutte le tappe del Caso Stefano Cucchi : Dall'arresto del 2009 alla morte qualche giorno dopo al Pertini di Roma, fino alla confessione del carabiniere Francesco Tedesco

Caso Cucchi - la sorella Ilaria : 'Al Viminale solo dopo le scuse di Salvini' : Chi ha fatto carriera politica offendendoci si deve vergognare. Lo Stato deve chiederci scusa. Deve chiedere scusa alla famiglia Cucchi'. Poco dopo, il ministro dell'Interno Salvini ha risposto su ...

Svolta nel Caso Cucchi - Alessandro Borghi : "La giustizia è lenta ma arriva per tutti" : L'attore romano è stato il protagonista di 'Sulla mia pelle', film incentrato sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi...

Caso Cucchi - il ministro M5s Barbara Lezzi chiede scusa alla famiglia : alla fine le scuse del governo per la famiglia Cucchi sono arrivate. Non da Matteo Salvini ma dal ministro per il Sud Barbara Lezzi , del MoVimento 5 Stelle. Intervistata questa mattina da Massimo ...

Caso Cucchi - quando il carabiniere che fece riaprire le indagini si appellò al governo : “Io allontanato - Conte mi ascolti” : Lo scorso 18 giugno il carabiniere Riccardo Casamassima pubblicò una video testimonianza sulla sua pagina Facebook per spiegare cosa gli stesse succedendo dopo aver testimoniato nel processo Cucchi. Giovedì 11 ottobre, a distanza di alcuni mesi è arrivata la svolta nel Caso, con la confessione del testimone Francesco Tedesco: “Immensa soddisfazione, la famiglia Cucchi ne aveva diritto. Mi è venuta la pelle d’oca nell’apprendere la notizia. ...

Caso Cucchi : Ilaria Cucchi - sorella di Stefano ospite a Sky TG24 - : Il giorno dopo la svolta nel processo sulla morte di Stefano Cucchi, in cui un carabiniere imputato ha ammesso il pestaggio e accusato altri due colleghi, la sorella ribadisce: "La verità era sotto ...

Tutte le tappe del Caso Stefano Cucchi : (foto: Ap/LaPresse) Giovedì 11 ottobre è stato un giorno importante nel processo sul caso di Stefano Cucchi, il giovane romano arrestato ormai nove anni fa (era il 15 ottobre del 2009) e deceduto a il 22 ottobre all’ospedale Pertini di Roma. Per la prima volta uno degli imputati, il carabiniere Francesco Tedesco, ha parlato delle violenze subìte dal giovane romano, accusando apertamente i colleghi dell’arma Raffaele D’Alessandro e Alessio Di ...

Caso Cucchi - la sorella Ilaria : "Al Viminale solo quando Salvini chiederà scusa alla mia famiglia" : Ieri durante l'udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte del geometra romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto all'ospedale Pertini la settimana dopo un carabiniere ha ammesso il pestaggio e accusato due colleghi dell'aggressione

La svolta dopo 9 anni sul Caso Cucchi - un carabiniere ammette il pestaggio : Uno dei 5 carabinieri imputati, Francesco Tedesco, accusa due colleghi. 'E' crollato il muro, in tanti dovranno chiedere scusa', il commento della sorella di Stefano, Ilaria -

Svolta nel Caso Cucchi - uno dei carabinieri confessa e accusa 2 colleghi del pestaggio : Colpo di scena nel processo sulla tragica morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra romano deceduto all’ospedale Pertini della Capitale dopo essere stato picchiato e arrestato il 16 ottobre 2009 per detenzione di droga. Uno dei cinque carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia del 20 giugno scorso e in tre interrogatori successivi ...