Red Dead Redemption 2 | nuove informazioni sugli animali leggendari | i biglietti per i

In attesa di Red Dead Redemption 2 ecco l'elenco di tutti i trofei : Mancano tutto sommato pochi giorni al lancio di Red Dead Redemption 2, attesissima ultima fatica di Rockstar Games che il 26 ottobre debutterà su PS4 e Xbox One catalizzando l'attenzione dei fan e della critica tutta.In questi giorni si sta parlando con insistenza di alcune delle caratteristiche più peculiari della produzione come, per esempio, il fatto che gli NPC forniranno indicazioni diverse ai giocatori che decideranno di disattivare la ...

Trapelano trofei e achievement per Red Dead Redemption 2 - la lista : Mancano due settimane all'uscita, ma è stata svelata in anticipo la lista dei trofei e degli obiettivi sbloccabili in Red Dead Redemption 2, come riporta IGN. Prima di tutto però è necessario specificare che non si tratta di una comunicazione ufficiale ma di un vero e proprio spoiler. Tutti coloro che non hanno intenzione di conoscere alcuna anticipazione sulla storia, i personaggi e gli eventi del gioco di Rockstar devono quindi sapere che ...

Red Dead Redemption 2 : se disattiverete la mini-mappa saranno gli NPC a fornire indicazioni su percorsi e punti di riferimento : La data di uscita di Red Dead Redemption 2 si sta avvicinando rapidamente e le varie notizie emerse fino ad ora rendono sempre più chiaro quanto Rockstar abbia alzato la posta con l'atteso gioco.Mentre ci dirigiamo verso la data di lancio di Red Dead Redemption 2 apprendiamo interessanti dettagli che saranno presenti nel mondo di gioco e l'ultima rivelazione è la ciliegina sulla torta.Come riporta VG247.com, secondo Red Dead News, se ...

Gli sviluppatori di Red Dead Redemption 2 esaudiscono il sogno di un ragazzo malato terminale permettendogli di giocare a una demo preliminare : Sfortunatamente abbiamo già sentito parlare di persone che si trovano in precarie condizioni di salute e che, di fronte alla prospettiva di una prematura scomparsa, si rendono conto che le cose che avrebbero potuto aspettarsi potrebbero arrivare troppo tardi. In questi casi, abbiamo assistito a gesti di grande umanità da parte delle aziende responsabili di alcuni amati videogiochi, che permettono alle suddette persone di giocare il proprio gioco ...

Red Dead Redemption 2 imita Assassin’s Creed Odyssey con le indicazioni degli NPC : In Assassin’s Creed Odyssey è stata aggiunta una nuova modalità chiamata “Esplorazione”, oltretutto consigliata dal gioco all’inizio dell’avventura, pare che sia presente anche in Red Dead Redemption 2, ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme. Red Dead Redemption 2: Quando gli NPC la sanno lunga All’epoca del Far West non esisteva di certo il GPS, dopotutto fino alla fine degli anni 90 ...

Pronti a rifarvi gli occhi? Red Dead Redemption 2 si mostra in una manciata di nuovi screenshot : Il conto alla rovescia per l'uscita di Red Dead Redemption 2 si fa sempre più sottile, e nel vano tentativo di placare l'hype dei fan Rockstar continua a diffondere nuovo materiale su questo atteso seguito, che sarà disponibile per PS4 e Xbox One a partire dal 26 ottobre prossimo.Oggi possiamo ammirare una manciata di nuove immagini che ci permettono di dare un'occhiata a elementi del tutto inediti di Red Dead Redemption 2, che non avevano ...

Red Dead REDEMPTION 2 : Nuovi dettagli su Armi - Cavalli e NPC : Rockstar Intel tramite l’account Twitter, ha svelato Nuovi dettagli su Red DEAD REDEMPTION 2 che vogliamo condividere con voi a seguire. Nuove informazioni per Red DEAD REDEMPTION 2 A seguire le poche ma interessanti informazioni diffuse: Rockstar ha utilizzato 1000 attori per dare vita ai personaggi secondari (NPC) presenti nel gioco Gli NPC sono dotati di una propria memoria e personalità, ad esempio se si partecipa ad una rissa ...

Red Dead Redemption 2 includerà oltre 50 armi diverse : A quanto pare ci saranno un sacco di modi per eliminare i nemici in Red Dead Redemption 2, perché nel prossimo gioco open-world di Rockstar ci saranno oltre 50 armi diverse e uniche, ovvero molto di più di quanto offerto dal precedente capitolo.Come segnala Comicbook, Red Dead Revolver aveva solo 28 armi diverse, mentre Red Dead Redemption ne aveva 36, ​​ma solo dopo il DLC. Se Red Dead Redemption 2 riprenderà il percorso intrapreso ...

Red Dead Redemption 2 : I contenuti in esclusiva PS4 : Sony annuncia ufficialmente i contenuti esclusivi per la versione PS4 di Red Dead Redemption 2, i quali naturalmente arriveranno anche su Xbox One ma in un secondo momento, per la precisione 30 giorni dopo il lancio. Red Dead Redemption 2: I contenuti in Anteprima su PS4 Prima di lasciarvi alla lista vi anticipiamo che per accedere ai seguenti contenuti aggiuntivi, è richiesto un abbonamento Playstation Plus: Abito “Il Fuorilegge ...