La nuova Mercedes Classe G al 4x4Fest di Carrara

Mercedes-Benz Classe B : la nuova generazione fa il suo esordio a Parigi : Stile completamente rinnovato per la monovolume della Stella, funzionale come sempre ma sportiva ed esclusiva come mai prima...

nuova Mercedes Classe B : l’inedita generazione svelata al Salone di Parigi 2018 [FOTO] : l’inedita Classe B è il frutto più recente della Nuova generazione di “Compact Cars” firmate Mercedes La Nuova Classe B valorizza il lato sportivo del monovolume della Stella, grazie ad un design più dinamico rispetto alla precedente generazione che si rispecchia anche in un inedito piacere di guida. Gli interni, ancora più confortevoli, sono all’avanguardia e regalano una sensazione unica di spazio grazie al nuovo design della plancia ...

Mercedes Classe B debutta a Parigi la nuova generazione [insieme a tante altre novità] : Al Salone di Parigi verranno svelate importanti novità. La Mercedes nella kermesse francese, in programma dal 4 al 14 ottobre, presenterà in anteprima mondiale, ben tre assolute première: la nuova Classe B, il nuovo GLE e la Classe A 35 4MATIC, il primo modello firmato Mercedes-AMG della nuova generazione. Prima assoluta per la nuova Classe B, più sportiva e dinamica rispetto alla precedente generazione, che si pone nuovamente come benchmark ...

F1 – La Ferrari perde colpi - scappa via la Mercedes : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Singapore : Continua a salire il divario tra Mercedes e Ferrari nella classifica Costruttori, il team di Brackley guida adesso con 37 punti di vantaggio Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Singapore e consolida il primo posto nella classifica del Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla pole position, si impone dopo una gara perfetta condotta dall’inizio alla fine centrando così la quarta vittoria nelle ultime cinque ...

nuova Mercedes GLE : l’inedito SUV pronto a scatenare la rivoluzione [FOTO] : Tra le novità della Nuova GLE spiccano l’assetto attivo E-ACTIVE BODY CONTROL con tensione a 48 volt, il sistema di assistenza in coda attivo e dispositivi di assistenza alla guida avanzati La Casa della stella atre punte ha svelato immagini e informazioni ufficiali della Nuova Mercedes GLE, SUV di grandi dimensioni capace di rivoluzionare Nuovamente un segmento che ha inaugurato più di venti anni fa, introducendo numerose innovazioni e ...

Mercedes-Benz GLE - Tutta nuova e anche a sette posti : Levoluzione della gamma della Mercedes-Benz non accenna a rallentare e, dopo il lancio della EQ C, la prima Suv elettrica della Casa, è giunta lora di portare al debutto anche la nuova generazione della GLE. Lex ML, ribattezzata nellautunno del 2015 secondo le nuove logiche di nomenclatura di Stoccarda, è stata una delle vetture più importanti della storia della Stella. Nel 1997 fu proprio la Classe M ad aprire la strada alla nuova moda delle ...

Mercedes-Benz Classe B - Proseguono i test della nuova generazione : In contemporanea con la presentazione della EQC, prima di uninedita famiglia di auto elettriche, la Mercedes-Benz sta lavorando allo sviluppo di modelli dallimpostazione più convenzionale, fra i quali la nuova generazione della Classe B. La vettura tedesca presenterà unimportante evoluzione, sia in termini stilistici sia tecnici, sfruttando le moderne soluzioni adottate dalla Classe A.Look rivisitato. Sebbene le immagini odierne ...

Cristiano Ronaldo - sgambetto alla Ferrari : la nuova auto è una Mercedes : «Cristiano Ronaldo diventerà presto un testimonial Ferrari». Lo hanno sussurrato in tanti la scorsa estate, non appena la Juventus ha ufficializzato l’ingaggio del fenomeno portoghese. D’altronde il club bianconero riceve circa 20 milioni all’anno dal gruppo FCA (Fiat Chrysler automobiles) e la passione di CR7 per le belle auto è nota: tutto insomma lasciava presagire per lui un futuro da uomo del Cavallino. Eppure, come di suo solito, il ...

Mercedes-Benz EQC : l’inizio di una nuova era : Al Salone di Parigi 2016 Mercedes-Benz presentò per la prima volta il suo nuovo brand di prodotti e tecnologie per la mobilità elettrica: EQ. Ora tutto è pronto: a metà del 2019 verrà infatti lanciata la prima Mercedes-Benz del nuovo brand, la EQC. Con il suo design filante e i tocchi di colore tipici del […] L'articolo Mercedes-Benz EQC: l’inizio di una nuova era sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Mercedes EQC - La Suv elettrica che apre una nuova era : La EQC debutta ufficialmente e con lei si apre una nuova era per la Mercedes-Benz. Con il marchio EQ (Electric Intelligence) saranno contraddistinti infatti i modelli ad alimentazione elettrica e la EQC è la prima di una gamma che nei prossimi anni si allargherà con una serie di vetture destinate a vari segmenti. Accanto alle EQ elettriche troveremo i modelli ibridi EQ Power e quelli elettrificati EQ Boost. La produzione della Suv elettrica sarà ...

F1 – La Mercedes sorride - la Ferrari si lecca le ferite : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp d’Italia : Il team campione del mondo porta a venticinque punti il vantaggio sulla Ferrari dopo il Gp di Monza, sfruttando la vittoria di Hamilton e il terzo posto di Bottas Lewis Hamilton trionfa in casa Ferrari e allunga su Sebastian Vettel nella classifica del Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes si impone davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen, che era scattato dalla pole position. Il podio è completato dall’altra Mercedes ...

Mercedes EQ C - Uno sguardo agli interni e al frontale della nuova Suv elettrica : La Mercedes-Benz continua a diffondere teaser relativi alla EQ C quando ormai mancano pochi giorni alla presentazione della vettura completa, fissata per il 4 settembre. Il frontale, la coda e gli interni sono stati finalmente svelati, confermando l'intenzione della Casa tedesca di dare al neonato sub-brand EQ una precisa identità stilistica. La vettura, a trazione integrale, dovrebbe sfruttare un powertrain elettrico da circa 300 kW, con ...