huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Anche il 'falco' Katainen boccia il Def: 'La situazione dell'Italia è molto fragile, c'è rischio contagio' https://t.co… - alinatede : RT @HuffPostItalia: Anche il 'falco' Katainen boccia il Def: 'La situazione dell'Italia è molto fragile, c'è rischio contagio' https://t.co… - HuffPostItalia : Anche il 'falco' Katainen boccia il Def: 'La situazione dell'Italia è molto fragile, c'è rischio contagio' - DrDav_ : Tea Falco’s (ma anche un po’ Elisa Toffoli’s) Drag Race. -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) "Laè molto fragile, e non diventa più facile" se c'è uno scontro con il governono, "cerchiamo di essere pragmatici e basati sui fatti" in quanto si trattaa "precondizione per la stabilità" in quanto al momento gli sviluppi sui mercati "non sono positivi" e "nessuno vuole unadi instabilità sui mercati che sarebbe molto negativa per glini e per gli altri Paesi europei che potrebbero soffrire del contagio". È il monito lanciato dal vicepresidentea Commissione Ue alla crescita Jyrki. "Non è troppo tardi per mantenere la stabilità, non è troppo tardi per far sì che la crescita economica continui in, e non è troppo tardi per mostrare che i conti pubblici sono su un percorso credibile". È l'appello al governono lanciato dal vicepresidente ...