Sollevamento pesi | Olimpiadi Giovanili 2018 | la rumena Baltag la spunta nei -53 kg | il

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giulia Imperio commette tre nulli ed è ultima - Hernandez Vieyra e Jeremy vincono i titoli dei -48 kg e -62 kg : Giornata da dimenticare al più presto per Giulia Imperio, autrice di una pessima prestazione nella categoria 48 kg femminile del Sollevamento pesi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. La giovane azzurra ha chiuso la gara in settima ed ultima posizione collezionando tre strappi nulli a quota 67 chilogrammi e terminando così anzitempo la sua prova. La misura non avrebbe comunque consentito alla sollevatrice azzurra di ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : oro per la venezuelana Echandia e il vietnamita Ngo : Prime finali e prime medaglie per il Sollevamento pesi alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Nella notte italiana si sono disputate due prove, quella dei 44kg donne e quella 56kg uomini, che hanno visto la vittoria rispettivamente della venezuelana Katherin Oriana Echandia Zarate e del vietnamita Ngo Son Dinh. Oro dunque al Venezuela nei 44kg femminili grazie all’ottima prestazione di Katherin Oriana ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giuseppe Cristiano Ficco sogna in grande - le speranze di medaglia dell’Italia : Mancano ormai pochi giorni all’inizio dei Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, rassegna multisportiva che prevede anche l‘assegnazione di dodici titoli nel Sollevamento pesi. Dal 7 al 13 ottobre si svolgeranno le competizioni di pesistica olimpica riservate agli atleti nati tra il 2001 ed il 2003 (categoria Youth), con l’Italia che sarà rappresentata da Cristiano Ficco e Giulia Imperio. Lunedì 8 sarà il giorno di ...