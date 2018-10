Cecilia Rodriguez e le lacrime di Francesco Monte | Ha fatto parte della mia

Cecilia Rodriguez commenta le lacrime di Francesco Monte : “Non mi è indifferente” : Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte a Casa Signorini Cecilia Rodriguez ha commentato le lacrime di Francesco Monte. Ieri, durante la diretta del Grande Fratello Vip, l’ex tronista si è commosso per aver ricordato la sua mamma, persa non molti anni fa. Ma recentemente Francesco ha pianto anche per la sua ex fidanzata storica: Cecilia. […] L'articolo Cecilia Rodriguez commenta le lacrime di Francesco Monte: “Non mi è ...

Francesco Monte e Silvia Provvedi si piacciono?/ Cecilia Rodriguez : “Gli auguro di…” (Grande Fratello Vip) : Cecilia Rodriguez è ancora al centro dei pensieri di Francesco Monte, entrerà nella casa per un confronto? Ignazio Moser non ha dubbi: fra loro è tutto finito (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:02:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Monte 'rivede' Cecilia Rodriguez in foto - Silvia piange per Corona : Grandi colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3, di cui ieri sera è andata in onda la terza puntata di questa nuova edizione. Occhi puntati su Francesco Monte che, ancora una volta, si è ritrovato al cospetto della sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Ad inizio puntata l'ex tronista è stato chiamato da Ilary Blasi nella stanza misteriosa e di lì a poco ha rivisto la sua ex (in foto). Silvia Provvedi, invece, è scoppiata in ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte chiude con Cecilia Rodriguez : «Non la amo più» : Per Francesco Monte la settimana appena trascorsa non è stata semplice. L'ex di Cecilia Rodriguez ha avuto un crollo emotivo e tra le lacrime ha raccontato al Grande Fratello Vip 2018 il suo dolore. A ...

Francesco Monte al GFVip su Cecilia Rodriguez : “Non la amo più” : Francesco Monte dopo lo sfogo di questa settimana per Cecilia Rodriguez, fa chiarezza finalmente Per Francesco Monte la settimana appena trascorsa non è stata semplice. L’ex di Cecilia Rodriguez ha avuto un crollo emotivo e tra le lacrime ha raccontato al Grande Fratello Vip 2018 il suo dolore. A consolarlo però ci ha pensato Giulia Salemi. Durante la diretta della terza puntata che stiamo seguendo live su Leggo.it Ilary ha voluto ...

Grande Fratello Vip : Cecilia Rodriguez entra nella casa! : nella casa del Grande Fratello Vip, la presenza di Cecilia Rodriguez è ormai diventata una certezza. A svelare la notizia, è la marchesa Del Secco D’aragona la quale svela la chicca proprio a Francesco Monte. Sentite il discorso dei due! nella casa del Grande Fratello Vip, in queste ore la Marchesa Del Secco D’Aragona ha svelato ai coinquilini, un retroscena del programma. Ha confidato in parole povere che nelle mura di Cinecittà, ...

GF Vip 3 - Francesco Monte commosso : "Cecilia Rodriguez? Una ferita ancora aperta - ma non sono più innamorato" (video) : Francesco Monte in lacrime nei primi minuti della terza diretta del Grande Fratello Vip 3. È un pianto di commozione, che arriva al termine di una settimana durissima, in cui il tarantino ha sofferto per il ricordo di Cecilia Rodriguez, del tradimento subito in diretta nazionale e della rottura fra i due.Da solo in una stanza, con una gigantografia della modella argentina davanti a lui, l'ex tronista ha rivelato a Ilary Blasi ha rivelato ...

Grande Fratello Vip 2018 - 3a puntata/ Eliminato e diretta : Salemi-Monte-Cecilia Rodriguez il triangolo no! : Grande Fratello Vip 2018, diretta terza puntata: secondo Eliminato, nuove nomination e un nuovo concorrente nella Casa. Si tratta di Taylor Mega, ex di Briatore?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:02:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - diretta terza puntata : quattro in nomination - Cecilia Rodriguez non c'è : di Ida Di Grazia Ci siamo: la terza puntata del Grande Fratello Vip 2018, che seguiremo in diretta su Leggo.it , è cominciata e c'è tantissima carne al fuoco. In nomination ci sono quattro vip, ma a ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al Veleno contro Francesco Monte : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stizziti da Monte, pungono l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi «Per Francesco Montesarebbe anche arrivata l’ora di voltare pagina, lo diciamo soprattutto per lui». Sono decisamente stizzite le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moserriguardo l’ex fidanzato della showgirl argentina, sorella minore di Belen. Ospiti di Federica Panicucci a Mattino Cinque, Ignazio Moser e Cecilia ...

FRANCESCO MONTE/ È ancora innamorato di Cecilia Rodriguez? (Grande Fratello Vip 2018) : FRANCESCO MONTE, finalmente si sta meritando il riscatto dopo il caso canna-gate che gli era costato L'isola dei Famosi. Scoppierà l'amore con Giulia Salemi? (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:42:00 GMT)

