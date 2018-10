Acqua ' griffata' Chiara Ferragni | la polemica arriva anche in Parlamento

Chiara Ferragni e la sua Acqua griffata - una bottiglietta 8 euro - scoppia la polemica sui social : Chiara Ferragni in collaborazione con Evian ha messo il suo nome su una bottiglietta di acqua dal prezzo esagerato Chiara Ferragni ha realizzato in collaborazione con Evian una serie limitata di bottiglie d’ acqua personalizzate. Sui social ha cominciato a circolare l’immagine di una di queste bottiglie, che viene venduta al prezzo di 8 euro . Una cifra ritenuta evidentemente smodata dal popolo dei social , che è letteralmente impazzito ...

