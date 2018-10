La Cassazione conferma la sanzione a Borghi | dovrà pagare 15 500 euro

Banca Arner - la Cassazione conferma sanzione per Claudio Borghi (Lega) : È stata confermata dalla Cassazione la sanzione di 15.500 euro inflitta nel 2014 dalla Banca d’Italia a Claudio Borghi – attuale presidente della Commissione bilancio della Camera e stratega economico della Lega – “per irregolarità consistenti in carenze nell’erogazione e nel controllo del credito” quando era componente del consiglio di amministrazione di Banca Arner messa sotto ispezione da Bankitalia nel 2013. La ...

Tamoil - la Cassazione conferma 3 anni per il manager : “Causò disastro ambientale” : Tamoil causò un disastro ambientale sversando idrocarburi nella rete fognaria. Lo ha confermato la Cassazione, rigettando il ricorso presentato dal manager Enrico Gilberti e confermando la condanna a tre anni di reclusione per disastro ambientale colposo aggravato che gli era stata inflitta dalla corte d’appello di Brescia. I giudici hanno inoltre dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale bresciana, che aveva chiesto ...

Tamoil Cremona - la Cassazione conferma una condanna per disastro ambientale : Sull’inquinamento di falde e terreni causato dall’attività della raffineria Tamoil di Cremona, la Cassazione, nella tarda serata di ieri, ha scritto la parola fine. La Suprema Corte ha confermato la condanna a tre anni di reclusione, per disastro ambientale colposo aggravato, per il manager Enrico Gilberti, emessa il 20 giugno del 2016 dalla Corte d’Assise d’Appello di Brescia. Ribadita anche l’assoluzione per tutti gli altri imputati: Giuliano ...

Omicidio Ciro Esposito - Cassazione conferma 16 anni per De Santis : "Non fu legittima difesa" : Si chiude in via definitiva il processo a carico di Daniele De Santis: confermata dalla Cassazione la condanna a sedici anni di reclusione, rigettata la legittima difesa presentata al centro del ricorso della difesa del supporter giallorosso.

Ciro Esposito - la Cassazione conferma i 16 anni all’ultrà romanista Daniele De Santis : fu omicidio volontario : È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 16 anni di reclusione nei confronti dell’ultrà romanista Daniele De Santis colpevole dell’omicidio di Ciro Esposito, il giovane napoletano ucciso a Roma poco prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina-Napoli del maggio 2014. La Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso di De Santis contro il verdetto di appello che gli aveva già ridotto la condanna da 26 a 16 anni di ...

La Cassazione conferma rimozione dalla magistratura di Patrizia Pasquin · LameziaClick LameziaClick : CATANZARO - E' stata confermata dalla Cassazione la rimozione dalla magistratura di Patrizia Pasquin, ex presidente del Tribunale civile di Vibo Valentia condannata in via definitiva per corruzione in ...

Cassazione - confermata condanna a Cosentino : 4 anni per corruzione : Così l'avvocato Agostino De Caro, legale insieme a Stefano Montone dell'ex sottosegretario all'Economia, commenta la decisione della Suprema Corte di confermare i quattro anni di carcere disposti in ...

Cassazione - confermata la condanna a Bossi per vilipendio a Napolitano : confermata dalla Cassazione la condanna ad un anno e 15 giorni di reclusione per l'ex leader della Lega Umberto Bossi accusato di vilipendio al presidente della repubblica per aver definito «terrone» ...