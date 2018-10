Pattinaggio artistico a rotelle | Mondiali 2018 | argento per Mattia Qualizza in solo

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : medaglia d’oro per il Roma Roller Team - argento per i Division. Doppietta azzurra nei piccoli gruppi! : Quarto giorno di gare in Francia alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, impianto sportivo che fino al 13 Ottobre ospita i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico a rotelle. Nella specialità dei piccoli Gruppi, gli azzurri del Roma Roller Team hanno conquistato la medaglia d’oro stregando pubblico e giuria con un programma interpretato sulla figura di Leonardo Da Vinci. Con un punteggio dall’8.9 al 9.5 nel ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Ljubljana 2018 : Anastasia Tarakonova conquista la tappa slovena. Avonley Nguyen-Vadym Kolesnik sul velluto nella danza : Si sono appena spenti i riflettori all’Hala Tivoli di Ljubljana (Slovenia), arena sportiva che questa settimana ha ospitato la sesta tappa del circuito Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico 2018-2019, penultimo appuntamento prima dell’ultima delicata fase di qualificazione che si svolgerà la prossima settimana a Yerevan, in Armenia, dal 10 al 13 Ottobre. nella categoria individuale femminile Anastasia Tarakonova è stata ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Ljubljana 2018 : Petr Gumennik conquista il primo posto. In danza avanti Avonley Nguyen-Vadym Kolesnik : Proseguono le gare presso l’arena sportiva Hala Tivoli di Ljubljana (Slovenia), questa settimana teatro della sesta tappa del circuito Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico 2018/2019. Nell’individuale maschile Petr Gumennik ha conquistato per la seconda volta la prima posizione, garantendosi dunque un posto alle finali di Vancouver che si svolgeranno dal 6 al 9 Dicembre. Il pattinatore allenato da Veronika Daineko è stato autore ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : il gruppo Millennium trionfa nel Precision - bronzo per le azzurre del Sincro Roller : Proseguono le gare alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che fino al 13 Ottobre ospita i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico a rotelle. Nell’unica competizione della giornata, quella della specialità del Precision, il gruppo argentino Millennium ha confermato la leadership in ambito mondiale conquistando la medaglia d’oro per il secondo anno consecutivo, pattinando un ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Ljubljana 2018 : Tomoe Kawabata al comando dopo lo short femminile. Petr Gumennik in testa nel singolo maschile : L’arena sportiva Hala Tivoli di Ljubljana (Slovenia) sta ospitando questa settimana la sesta tappa del circuito Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico 2018/2019, penultimo appuntamento prima dell’ultima fase di qualificazione che si svolgerà a Yerevan, in Armenia, dal 10 al 13 Ottobre. Nello short program individuale femminile, per la prima volta in stagione a piazzarsi provvisoriamente in prima posizione non è stata ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Giada Cavataio e Chiara Sartori sul tetto del mondo! Argento per Antonio Panfili : Secondo giorno di gare presso l’impianto sportivo Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, fino al 13 Ottobre teatro dei Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico a rotelle. Dopo il primo posto conquistato da Desirèe Cocchi nella giornata inaugurale di ieri, anche la gara della specialità degli obbligatori della massima categoria è stata vinta da una pattinatrice azzurra: con 165.600 punti infatti, l’atleta ...

Elettra Signorini è argento ai Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico in Francia : I Campionati del Mondo di Pattinaggio Artistico sono cominciati ieri alla pista di Vendéspace, al Parc de Beaupuy di Mouilleron-Le-Captif, in Francia, e proseguireanno fino al 13 ottobre. Foto dall'...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Desirèe Cocchi regina del mondo negli obbligatori Junior. Argento per Signorini e Arminchiardi : Ottimo inizio della Nazionale azzurra ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico a rotelle, dalla giornata odierna in scena presso l’impianto Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia. Nella difficilissima specialità degli obbligatori, in categoria Junior Desirèe Cocchi ha conquistato la medaglia d’oro ottenendo una valutazione complessiva di 159.100 punti. La pattinatrice toscana, già vice campionessa ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : il programma e i convocati del CT Fabio Hollan : Per l'intera rassegna è prevista una diretta straming , disponibile tramite le piattaforme FISR TV , canale ufficiale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, e World Skate TV. programma DELLA ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix 2018 Ostrava : Alena Kostornaia ancora regina del singolo femminile. Dominio russo in tutte le specialità : Lo stadio del ghiaccio della città di Ostrava (Repubblica Ceca) ha ospitato la scorsa settimana la quinta tappa del circuito Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico 2018-2019. Come ormai da abitudine, nella categoria individuale femminile regina della competizione è stata una pattinatrice russa, nello specifico una delle più talentuose, Alena Kostornaia. La vice Campionessa del Mondo in carica ha conquistato il primo posto realizzando due ...

Pattinaggio artistico - Autumn Classic International 2018 : buon esordio in stagione per Yuzuru Hanyu - 97.74 punti nello short program : L’impianto sportivo Sixteen Mile Sports Complex di Oakville, città canadese nella provincia di Ontario, sta ospitando in questi giorni l’Autumn Classic International 2018, gara internazionale di Pattinaggio artistico valida per il circuito ISU Challenger Series. Nella giornata odierna protagonista assoluto è stato il Campione Olimpico Yuzuru Hanyu, il quale ha fatto il suo esordio in stagione presentando per la prima volta il nuovo ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Canada 2018 : Petr Gumennik si impone nel singolo maschile. Tripletta russa nelle coppie di artistico : È calato il sipario alla Minoru Arenas, impianto sportivo della città canadese di Richmond in questi giorni teatro della quarta tappa del circuito Junior Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo una gara caratterizzata da continui colpi di scena, il russo Petr Gummenik ha conquistato il gradino più alto del podio nel singolo maschile; quarto dopo il primo segmento di gara, l’atleta allenato da Veronika Daineko è stato ...

Pattinaggio artistico - Lombardia Trophy 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri incantano nella danza - Shoma Uno sul velluto nel singolo maschile; buon quarto posto per Matteo Rizzo : Si sono appena spenti i riflettori presso l’IceLab, impianto sportivo di Bergamo questa settimana palcoscenico del Lombardia Trophy, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua undicesima posizione e valida per il il circuito ISU Challenger Series. Dopo l’impressionante ryhthm dance di ieri, Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno nuovamente stregato il pubblico presente svelando per la prima volta la loro ...