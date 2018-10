Maltempo | alluvione in Calabria | danni per 12 milioni nel Catanzarese

Maltempo - alluvione in Calabria : oggi la formalizzazione dello stato di calamità : “La richiesta gia’ avanzata al Governo di dichiarazione dello stato di calamita’ naturale in Calabria a causa dell’ondata di Maltempo dei giorni scorsi sara’ formalizzata nel corso della Giunta di oggi, appositamente convocata, con atto deliberativo“: lo ha dichiarato oggi il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, a Lamezia Terme, a margine della visita del Presidente del Senato, Maria Elisabetta ...

Maltempo - alluvione in Calabria : ancora senza esito le ricerche del bimbo disperso : Proseguono per il 4° giorno le ricerche del bimbo di 2 anni disperso dal 4 ottobre scorso nella zona tra San Pietro a Maida e San Pietro Lametino, vicino Lamezia Terme (CZ), devastata dal Maltempo. Il piccolo Nicolò si trovava in auto con la madre e con il fratellino di 7 anni quando sono stati sorpresi dalla piena del torrente: i corpi della madre e bambino di 7 anni sono stati trovati dai vigili del fuoco la mattina del 5 ottobre. Sul posto ...

Maltempo - alluvione in Calabria : la presidente Casellati nelle zone colpite “per dire basta alle tragedie” : La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha raggiunto oggi la Calabria per portare la sua vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione dei giorni scorsi: sbarcata all’aeroporto di Lamezia Terme (Catanzaro) ha effettuato un sopralluogo nell’area tra San Pietro Lametino e San Pietro a Maida, dove hanno perso la vita la 30enne Stefania Signore e il figlio Cristian, di 7 anni, travolti da un’ondata ...

Maltempo - alluvione in Calabria : interamente percorribile la linea ferroviaria ionica : Riattivato questa mattina alle 5, con la partenza del primo treno, il tratto della ferrovia ionica fra Catanzaro Lido e Crotone, interrotto nei giorni scorsi a causa del forte Maltempo che ha colpito la Calabria. Trenitalia aveva attivato dei bus sostitutivi ed un numero verde per l’utenza al fine di fornire le informazioni necessarie sulla situazione della tratta ionica che pertanto ora è percorribile per intero. Le piogge avevano ...

Maltempo - alluvione in Calabria : bimbo disperso - impegnati nelle ricerche decine di volontari : decine e decine di persone hanno raggiunto questa mattina la località catanzarese di San Pietro Lametino per aiutare nelle ricerche del bambino di 2 anni disperso da giovedì sera a causa della violenta ondata di Maltempo che ha colpito l’area. Seguendo le indicazioni dei soccorritori, si scava alla ricerca del piccolo, lungo l’argine del torrente le cui acque hanno travolto il bimbo insieme alla mamma ed al fratello di 7 anni, i cui ...

Maltempo - alluvione in Calabria : la Procura apre un’indagine per omicidio colposo : La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in riferimento alla morte di Stefania Signore, 30 anni, del figlio Cristian, 7 anni, e alla scomparsa di Nicolò, 2 anni. Gli esperti della Procura dovranno fare piena luce su quanto verificatosi nella serata di giovedì scorso, quando l’onda di un torrente in piena ha travolto l’auto su cui viaggiava la famiglia, nella zona di San ...

Il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati domani si recherà in Calabria come segno di vicinanza alle popolazioni colpite dall'alluvione dei giorni scorsi. Casellati visiterà le zone colpite dal Maltempo.

Maltempo - alluvione in Calabria : proseguono le ricerche del bimbo disperso nel Catanzarese : proseguono anche oggi le ricerche del bimbo di 2 anni, disperso a causa all’ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria. Il piccolo è scomparso la sera di giovedì scorso, nella zona di San Pietro Lametino, nel Catanzarese, mentre si trovava con la madre e il fratellino di 7 anni, i cui corpi sono stati rinvenuti nel letto di un torrente. L'articolo Maltempo, alluvione in Calabria: proseguono le ricerche del bimbo disperso nel Catanzarese ...

Maltempo - alluvione in Calabria : “Fiume di fango alto due metri - vedevamo entrare tutto dalla finestra. Abbiamo visto la morte in faccia” : Ancora una notte di paura e Maltempo in Calabria, in particolare nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo. Dopo diverse ore di piogge torrenziali e fulmini, si registrano danni e disagi, in particolare nei Comuni di Davoli, Botricello, Sellia Marina e Cropani, investiti da acqua, detriti e fango, mentre sulla fascia tirrenica criticità si segnalano a Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto e San Pietro Lametino. A Davoli alcuni abitanti sono ...

Maltempo - alluvione in Calabria : proseguono le ricerche del bimbo disperso nel Lametino : proseguono senza sosta in Calabria, nel Lametino, le ricerche del bimbo di 2 anni disperso da ieri, dopo il ritrovamento dei corpi della madre e del fratello di 7 anni. A breve dovrebbe alzarsi un elicottero messo a disposizione dalla Protezione Civile Calabria, con a bordo gli uomini del soccorso Alpino, per una ricognizione aerea. Le operazioni sono ulteriormente complicate da accumuli di acqua e fango (fino a 70 cm) nell’area di ...

Maltempo - alluvione in Calabria : tante criticità a Crotone - resta alta l’attenzione e prosegue il monitoraggio : A fronte del perdurare delle condizioni meteo avverse durante le ore notturne, resta alta l’attenzione da parte del Centro Coordinamento Soccorsi attivo presso la Prefettura di Crotone: proseguono monitoraggio e interventi nel territorio costiero della provincia di Crotone da parte delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, dei Militari dell’Esercito, Anas e Protezione Civile. Numerose le criticità rilevare nei comuni di ...

Maltempo - disastrosa alluvione in Calabria : 3 morti - decine di feriti - mille evacuati - strade distrutte. La Regione è paralizzata [FOTO] : 1/77 Foto di Francesco Mazzitello / LaPresse ...

Maltempo - alluvione in Calabria : situazione drammatica in provincia di Vibo Valentia - è un disastro [FOTO] : 1/11 ...

Maltempo in Calabria - alluvione a Crotone : centinaia di evacuati - arrivano i soldati dell’Esercito [LIVE] : Maltempo Calabria – Continua a Crotone l’attività dell’Unità di Crisi istituita in Prefettura per monitorare il Maltempo che continua a imperversare su tutto il territorio. In una nota ufficiale, la stessa Prefettura spiega che alcuni tratti delle strade statali 106 e 107, precedentemente chiusi al traffico veicolare sono stati riaperti, ma permangono livelli di criticità rilevanti che impongono particolari attenzioni durante ...