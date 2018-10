Jair Bolsonaro ha vinto il primo turno delle presidenziali in Brasile

Samba populista. Jair Bolsonaro stravince le elezioni in Brasile - stacca Fernando Haddad di 18 punti - ma sarà ballottaggio : Jair Bolsonaro ha trionfato nel primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, sfiorando il 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per più di 20 punti, e affronta ora un ballottaggio contro l'erede di Lula da Silva, previsto per il 28 ottobre, come candidato superfavorito.L'ex militare di estrema destra ha raggiunto il 46% dei voti, mentre Haddad si è fermato al 28%.Secondo le cifre ufficiali diffuse dai media brasiliani, ...

Brasile - Jair Bolsonaro fuori pericolo di vita. Ma dovrà riposare e interrompere la campagna presidenziale : Ha riportato ferite gravi ma, dopo due interventi chirurgici, è stabile e fuori pericolo di vita Jair Bolsonaro, leader del Partito Social-Liberale, formazione di estrema destra brasiliana, e candidato in testa ai sondaggi per le elezioni del 7 ottobre che ieri, durante una manifestazione elettorale a Juiz de Fora, è stato vittima di un agguato a colpi di coltello da parte di Adelio Bispo de Oliveira, un 40enne di Minas Gerais. Bolsonaro, ...

