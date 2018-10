Papa Francesco | il cardinale e l' interferenza politica del Vaticano | ' Immigrati non sono

Papa Francesco : no a populismi - quando si è chiusi non si va avanti : "Oggi sono di moda i populismi, che non hanno niente a che vedere con il 'popolare': il popolare è la cultura del popolo, e la cultura del popolo si esprime nell'arte, si esprime nella festa: ogni ...

Papa Francesco rompe il silenzio sul dossier Viganò : "Ora gli abusi e certe coperture non sono più tollerate" : "La Santa Sede è consapevole che dall'esame dei fatti e delle circostanze potrebbero emergere delle scelte che non sarebbero coerenti con l'approccio odierno a tali questioni. Tuttavia, come ha detto Papa Francesco, 'seguiremo la strada della verità, ovunque possa portarci' (Filadelfia, 27 settembre 2015). Sia gli abusi sia la loro copertura non possono essere più tollerati e un diverso trattamento per i Vescovi che li hanno ...

Papa Francesco : messaggio video ai giovani - "andate avanti - senza paura - con coraggio" e "un consiglio : parlate con i vecchi" +++ : "Andate avanti, senza paura, con coraggio, in dialogo". È il saluto che Papa Francesco, direttamente dall'Aula Paolo VI dove è in corso il Sinodo dei vescovi, rivolge ai giovani di tutto il mondo. A fermare il Papa e a chiedergli un messaggio video è mons. Emmanuel Gobilliard, vescovo ausiliare di Lione e membro del Sinodo eletto dalla Conferenza episcopale francese. È stato ieri sera il ...

Ecco perché il film su Papa Francesco di Wim Wender è molto più che un documentario : Arriva al cinema Papa Francesco – Un uomo di parola, il film di Wim Wenders che più che un documentario biografico relativo alla sua figura, vuole essere un viaggio personale in compagnia di Papa Francesco. Gli ideali del Papa ed il suo messaggio sono centrali in questo documentario, che si prefigge di presentare la sua opera di riforma e le sue risposte riguardanti alcune questioni di livello globale. Il film si basa visivamente e ...

CineWeekend : Papa Francesco si batte contro il cattivo Venom : La videocamera del regista tedesco lo riprende mentre risponde alle domande che gli vengono poste da ogni parte del mondo, mentre altre immagini esclusive degli archivi vaticani mostrano il Santo ...

TERREMOTO E TSUNAMI IN INDONESIA : 1424 MORTI/ Ultime notizie - Papa Francesco dona 100mila dollari : INDONESIA, 1.424 MORTI dopo TERREMOTO e TSUNAMI. Ultime notizie, 2.500 feriti, centinaia i dispersi, 600mila bambini colpiti, di cui molti di essi rimasti orfani

Sulawesi - il soccorso dei cattolici. Il dono di Papa Francesco : Numerosi organismi di carità e Conferenze episcopali di tutto il mondo stanno partecipando agli aiuti. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale dichiara oggi che papa Francesco ha ...

Papa Francesco Un uomo di parola - di Wim Wenders : Anche se è il film stesso a chiedersi a un certo punto, davanti ai comizi di Papa Francesco, se le parole possono ancora avere un peso nel mondo di oggi. Un dubbio che a ben vedere problematizza non ...

Stati Uniti vs Papa : cala la fiducia in Francesco/ Sondaggio con giudizio negativo sulla gestione degli abusi : Un nuovo Sondaggio effettuato negli Stati Uniti mostra il calo generale degli americani nei confronti di Papa Francesco, specie per la gestione dello scandalo degli abusi sessuali

Sinodo - Papa Francesco : "cambiamo ciò che ci separa dai giovani"/ Ultime notizie - "la speranza ci interpella" : Sinodo, Papa Francesco: "cambiamo ciò che ci separa dai giovani". Ultime notizie, il pontefice sottolinea nell'omelia della messa di apertura: "la speranza ci interpella"

Papa Francesco - un uomo di parola : il film di Wim Wenders spiega perché Bergoglio a molti non piace : Il film di Wim Wenders su Papa Francesco, che sarà proiettato nelle sale italiane questa settimana, è perfetto come la pennellata di un disegno giapponese. Novanta minuti che portano lo spettatore a stare faccia a faccia con il pontefice, impegnato a rimescolare profondamente le carte nella Chiesa cattolica. Perfetto perché partecipando al lungo colloquio con Jorge Mario Bergoglio, arrivato sul trono di Pietro dalla “fine del mondo”, lo ...

L’appello dei delfini a Papa Francesco : “non siamo animali di serie B - aiutaci a fermare i massacri di cui siamo vittime” : In occasione del “World Animal Day”, e della celebrazione della giornata di San Francesco (patrono degli animali), il 4 ottobre, Marevivo rivolge, con una lettera, un appello a Papa Bergoglio affinché con la sua voce autorevole aiuti a fermare il massacro di delfini e balene. Già nella sua enciclica “Laudato Sì”, il Pontefice ha invitato l’uomo a trasformarsi da predatore a custode del Creato, infondendo grande speranza per il cambiamento ...

SANTI ANGELI CUSTODI/ Santo del giorno - 2 ottobre : Papa Francesco - 'compagni di strada - nostro ponte con Dio' : i SANTI ANGELI CUSTODI si celebrano il 2 ottobre, Santo del giorno: questi sono patroni di un paesino della Sicilia che si chiama Fondachelli-Fantina