MotoGP | Valentino Rossi infuriato | “Yamaha non si può permettere altri due anni così | io

MotoGP – Valentino Rossi tra errori e miglioramenti - il Dottore boccia la nuova carena Yamaha in Thailandia : Valentino Rossi positivo in Thailandia al termine delle Fp2 del Gp della Thailandia: le parole del Dottore dopo la prima giornata in pista a Buriram Si è conclusa ormai da qualche ora la prima giornata di prove libere del Gp della Thailandia. Protagonista indiscusso della giornata è sicuramente Jorge Lorenzo, caduto violentemente nelle Fp2 sul circuito di Buriram. Il maiorchino della Ducati è stato trasportato prima al centro medico e poi ...

MotoGP – Valentino Rossi come… Don Matteo : fan in delirio sui social [FOTO] : Meme tutti da ridere: Valentino Rossi al Ranch come… Don Matteo I piloti della MotoGp sono quasi sicuramente a letto, a quest’ora, considerando il fuso orario con la Thailandia, dove domenica si correrà per la prima volta nella storia un Gp della categoria regina. Oggi i campioni delle due ruote hanno incontrato la stampa, per raccontare con quali sensazioni si avvicinano alla gara di Buriram. Sensazioni non troppo positive per ...

MotoGP - GP Thailandia. L'obiettivo di Valentino Rossi : 'Difendere il terzo posto nel Mondiale' : Jarvis: "Yamaha avrebbe bisogno di concessioni" Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il Tem Manager Yamaha in vista della pRossima stagione ha spiegato di volere riparlare di concessioni tecniche,...

MotoGP - umore nero per Valentino Rossi : “cercheremo di fare una gara decente - ma è a rischio anche il terzo posto nel Mondiale” : Il pilota della Yamaha non è molto fiducioso in vista del week-end thailandese, ma non ha comunque intenzione di arrendersi senza lottare Una situazione delicata, caratterizzata da una latente mancanza di risultati. La Yamaha non riesce a risolvere i propri problemi, continuando a brancolare nel buio di fronte ai guai che la M1 palesa di settimana in settimana. AFP/LaPresse Per il Gp della Thailandia le sensazioni di Valentino Rossi non ...

MotoGP - quali sono i problemi della Yamaha e perché non vince? Le spiegazioni di Lin Jarvis e la tristezza di Valentino Rossi : La Yamaha sta affrontando una crisi seriamente preoccupante, non vince da ben 23 gare nel Mondiale MotoGP (da Assen 2007) e non sembra più poter uscire dal tunnel. La luce non si intravede, mentre Honda e Ducati continuano a fare passi in avanti e a lottare per le vittorie, la scuderia di Iwata si è fermata e non riesce più a tenere testa alle rivali. Valentino Rossi ha provato a tenere a galla la squadra, il Dottore ha disputato delle ottime ...

MotoGP – Facce buffe sul palco : le esilaranti espressioni di Valentino Rossi durante l’evento thailandese [VIDEO] : Che ridere con Valentino Rossi: le buffe Facce del Dottore durante l’evento Yamaha in Thailandia Avrà inizio domani mattina il primo weekend di gara di MotoGp della storia in Thailandia: i piloti sono approdati già in terra thailandese per presenziare a diversi eventi con i propri team, tra le urla dei fan e le richieste di autografi e selfie. Valentino Rossi e Maverick Vinales sono stati protagonisti al centro commerciale The Street ...

MotoGP – Valentino Rossi arriva in Thailandia : che accoglienza per il Dottore [GALLERY] : Un’accoglienza calorosissima per Valentino Rossi in Thailandia: le foto dell’arrivo del Dottore in aeroporto Inizia ufficialmente domani il weekend di gara del Gp di Thailandia, ma i piloti sono già in giro in terra thailandese per presenziare a diversi eventi organizzati dai rispettivi team. Valentino Rossi è approdato ieri all’aeroporto di Buriram, dove ha ricevuto una calorosissima accoglienza. Regali caratteristici ...

MotoGP – Valentino Rossi tra promesse e sorrisi : il Dottore risponde alle domande dei fan dal Dainese Store di Londra : Valentino Rossi sorridente e divertente: il Dottore risponde alle domande dei fan con un video collegamento da Tavullia La settimana scorsa, precisamente venerdì, Valentino Rossi è stato protagonista di una simpatica chiacchierata con un gruppo di fortunati fan. In collegamento dal quartier generale VR46 di Tavullia con lo Store Dainese di Londra, il Dottore ha risposto ad una serie di domande poste dai suoi fan. Dai problemi della Yamaha, ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Il circuito di Burinam è davvero noioso - ha a malapena delle curve. Voglio tornare a lottare per il podio” : Tutto pronto per un nuovo week-end appassionante per quanto riguarda il Motomondiale 2018. Dal 5 al 7 ottobre si vola in terra asiatica, precisamente in Thailandia, sul nuovo circuito di Burinam, testato per la prima volta nelle prove di febbraio. Chi vuole tornare a dare spettacolo è Valentino Rossi: il Dottore sta attraversando un momento davvero negativo e vuole rialzarsi proprio con la trasferta asiatico-oceanica. “Dopo così tante gare ...

MotoGP – Valentino Rossi verso la Thailandia : le parole del Dottore alla vigilai della gara di Buriram : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del nuovo appuntamento della MotoGp: le parole del Dottore in vista del Gp della Thailandia E’ tutto pronto sul circuito di Buriram per il nuovissimo appuntamento della MotoGp, inserito nel calendario a partire proprio dalla stagione 2018, attualmente in corso. I piloti sono in viaggio in vista del nuovo Gp della Thailandia, che si disputerà domenica. AFP/LaPresse In attesa di scoprire ...

MotoGP – Valentino Rossi protagonista del divertente allenamento al Galliano Park prima della Thailandia [VIDEO] : Valentino Rossi si allena prima di volare in Thailandia, il pilota italiano insieme agli allievi dell’Academy al Galliano Park Il quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp in Thailandia attende Valentino Rossi. prima di volare dall’altra parte del mondo, il pilota italiano però si è allenato al Galliano Park con le MiniGp e con i pilota della VR46 Academy. Ecco il video postato sui social del ...

MotoGP – Che attacco a Valentino Rossi! Il giornalista spagnolo non ha dubbi : le dure parole sul Dottore : Il giornalista spagnolo Manuel Pacino non ha dubbi sulle difficoltà in casa Yamaha: sbagliato puntare tutto su Valentino Rossi La Yamaha sta affrontando un momento davvero tosto e difficile: dopo più di un anno senza vittorie, il team di Iwata non riesce a risollevarsi e risolvere i problemi che lo attanagliano ormai da troppo tempo. Valentino Rossi e Maverick Vinales non riescono ad avere la moto adatta per ottenere risultati positivi in ...

MotoGP – Crisi Yamaha - Agostini appoggia Valentino Rossi : “giusto dare indicazioni! Gli ingegneri non sono sulla moto” : Giacomo Agostini e la Crisi Yamaha: l’ex campione motociclistico e i consigli di Valentino Rossi al team di Iwata Momento buio, terribile, in casa Yamaha: il team di Iwata non riesce a risollevarsi da una Crisi terribile che dura ormai da troppo tempo. Una situazione complicatissima che non sta permettendo ai piloti Rossi e Vinales di ottenere buoni risultati, tra alti e bassi e qualche polemica. Tanti sono i fan infatti divisi: ...

MotoGP : la crisi irreversibile della Yamaha. Serve la rivoluzione e Valentino Rossi può aspettare? : Record e lacrime in casa Yamaha dopo il GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Reduce dall’ottavo posto di Valentino Rossi e dal decimo di Maverick Vinales, la squadra di Iwata ha toccato il fondo con 23 round senza vittorie e non si era mai verificato nella top-class. L’essere giunta alle spalle di Suzuki e di Aprilia è un campanello d’allarme chiaro che in Giappone hanno sicuramente sentito ...