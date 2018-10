L' action racing Steel Rats sarà disponibile dal 7 novembre

eurogamer

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Tate ha annunciato oggi che, il suosu PC, Xbox One e PS4 a partire dal 72019. Come riporta VG247, il titolo è stato rivelato nei primi mesi del 2018 e si presenta come un gioco a scorrimento in cui il giocatore veste i panni di letali e spietati centauri della strada. Sono presenti 4 personaggi, ognuno con la loro moto personale (e personalizzabile) e abilità uniche. La trama vede i nostri 4 eroi affrontare un'invasione di robot assassini, il comparto artistico è notevole, è mette in risalto la bellissima ambientazione retro-futuristica. La moto rappresenta un elemento chiave del titolo,infatti possibile usarla per compiere acrobazie, gareggiare in emozionanti corse e ovviamente combattere i nemici.Segnaliamo che è possibile preordinaresul PS Store, se siete membri PS Plus potrete usufruire di uno sconto del 15%.Read ...