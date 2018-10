Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati? Lei non si presenta al falò?

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati?/ Come finirà il falò? (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi , la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip) (Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 21:07:00 GMT)

Giordano Mazzocchi perdona Nilufar Addati a Temptation Island Vip : Temptation Island Vip anticipazioni: Giordano e Nilufar stanno ancora insieme Domani sera andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del reality show Temptation Island Vip. E, in base alle anticipazioni circolate on line in queste ultime ore, ci sarà l’atteso confronto tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Difatti quest’ultimo, dopo aver visto la sua fidanzata fraternizzare più del dovuto con il tentatore Nicolò Ferrari, non ci ha ...