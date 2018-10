Matteo Renzi vittima di Scherzi a Parte Florence è stato cancellato | la

Scherzi A Parte - Matteo Renzi sarà una delle vittime : "Florence è cancellato!" : Scherzi A Parte, quattordicesima stagione. Il celebre format ideato da Fatma Ruffini sta per tornare su Canale 5 (quattro appuntamenti, a partire da venerdì 9 novembre) con la conduzione di Paolo Bonolis e sotto l'egida di Davide Parenti e della squadra de Le Iene.La macchina produttiva è al lavoro già da mesi per confezionare gli Scherzi, e nei giorni scorsi vi abbiamo già anticipato le vittime che animeranno lo show. Un nome che però ...

Matteo Renzi vittima di Scherzi a parte : ecco cosa è accaduto : “Matteo, sei su Scherzi a parte!“, vittima proprio Renzi. La colpa non è di Bersani o Calenda ma nemmeno di Luigi Di Maio o Matteo Salvini, l’ex premier è finito nel mirino dello storico programma di Canale 5. Da circa un mese e mezzo il politico toscano ha iniziato le riprese dell’ormai noto documentario su Firenze, in onda probabilmente sulle reti Mediaset, e qualche giorno fa ha raggiunto un noto ristorante dove aveva ...

"Scusa Matteo - il film su Firenze non si fa più" : Renzi finisce a Scherzi a parte : L'ex premier vittima di uno scherzo architettato dalla redazione del programma, in onda a novembre su Canale 5

Roma - bagno di selfie per Renzi. E c'è chi urla : 'Matteo - quello vero!' : bagno di selfie per Matteo Renzi a Piazza del Popolo, a Roma, dove il Pd ha organizzato una manifestazione contro il governo gialloverde a cui hanno partecipato migliaia di persone.

Manifestazione Pd a Roma - Matteo Renzi contro Di Maio : “Non ha abolito la povertà - ma la matematica” : Matteo Renzi è intervenuto sul palco di piazza del Popolo a Roma nel corso della Manifestazione del Pd, alla quale hanno preso parte 50mila secondo i dati degli organizzatori. Polemiche contro Luigi Di Maio: "Non ha abolito la povertà, ma la matematica. Perché tute le promesse che ha fatto non stanno neanche nel 2,4 per cento. Questi incompetenti mettono a rischio l'economia".Continua a leggere

L’appello firmato da Matteo Renzi è un regalo alle destre europee : È una miope illusione pensare di vincere le prossime elezioni europee dando vita ad un indistinto fronte europeista.Politiche economiche sbagliate, promosse e realizzate da leader che si professano europeisti, hanno indebolito l'Europa aumentando le diseguaglianze dentro gli stati nazionali e tra i diversi paesi europei. Guardiamo in faccia la realtà: l'Europa, dopo la grande crisi, è terribilmente più debole. ...

Il sondaggista : 'Perché Emmanuel Macron farà la stessa fine di Matteo Renzi' : Matteo Renzi parlava di rottamazione, mentre Emmanuel Macron di 'nuovo mondo'. Oltre alle visioni iniziali, i due potrebbero condividere anche la stessa sorte. Jerôme Fourquet , direttore del dipartimento Opinion di Ifop , Istituto francese di sondaggi di opinioni, ...

Csm - chi è il vicepresidente David Ermini : l’amico di Tiziano Renzi arrivato in Parlamento con il Pd di Matteo : Compagno di scuola di Maurizio Sarri, amico di vecchia data di Tiziano Renzi, è arrivato alla politica che conta grazie al figlio Matteo, che dal consiglio provinciale di Firenze lo ha portato fino in Parlamento. E adesso anche sulla poltrona di vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Un cursus honorum di tutto rispetto quello dell’avvocato David Ermini, eletto tra le polemiche come successore di Giovanni Legnini. Il ...

Matteo Renzi : Zingaretti a guida Pd? Non va bene : Il senatore Pd Matteo Renzi a "Otto e mezzo", su La7 : "La posizione di Zingaretti sui Cinque Stelle è molto ambigua, non credo che vada bene coma candidato per la guida del Pd", Lo ha detto l'ex premier Renzi a "Otto e mezzo", su La7. "Per me -ha sottolineato Renzi- è fondamentale dire con chiarezza che non si possono fare accordi con chi non vuole i vaccini,ma se vince Zingaretti non faccio quello hanno fatto a me, il fuoco amico". Renzi ha ...

Otto e mezzo - Matteo Renzi si rende ridicolo da Lilli Gruber : 'Il leader del Pd? Voterò per...'. Lo umiliano : 'Il nuovo segretario del Pd ? Le posso anticipare una cosa'. Matteo Renzi , ospite di Lilli Gruber , verso la fine di Otto e mezzo su La7 sembra sciogliere le riserve: 'Premesso che ancora non c'è un ...