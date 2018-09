Smog | a Treviso dal primo ottobre stop ai diesel euro 3 2

Smog : a Treviso dal primo ottobre stop ai diesel euro 3 : Treviso, 27 set. (AdnKronos) - Dal 1 ottobre, nel Comune di Treviso, entreranno in vigore le misure antiSmog. La limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti segue infatti l’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria