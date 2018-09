Ryder Cup | nastro omaggio golfista uccisa

Golf - Ryder Cup 2018 : Francesco Molinari è pronto. “L’Europa non è mai stata tanto forte. Dalla mia ultima volta sono maturato moltissimo” : Terza Ryder Cup per Francesco Molinari, dopo quelle del 2010 e 2012. Stavolta, però, l’azzurro ci arriva sull’onda dei grandissimi risultati di quest’anno, tra i quali spiccano i successi nel BMW PGA Championship e soprattutto nell’Open Championship. Il torinese, a due giorni dall’inizio della contesa Europa-Stati Uniti, ricorda sempre un particolare: “Bisogna giocare punto per punto e non farsi condizionare ...

Golf – Junior Ryder Cup : vittoria di misura degli Stati Uniti sull’Europa : Junior Ryder Cup: gli Stati Uniti di misura sull’Europa. Belle prove di Emilie Alba Paltrinieri, rimasta imbattuta, e di Alessia Nobilio Il team degli Stati Uniti ha vinto la Junior Ryder Cup superando per 12.5-11.5 la squadra dell’Europa, nella sfida che a livello Under 18 ha anticipato la 42ª Ryder Cup (Le Golf National, 28-30 settembre). Alla formazione continentale, nella quale hanno giocato le azzurre Emilie Alba Paltrinieri e ...

Ryder Cup 2018 : la squadra degli Stati Uniti ai raggi X. Tiger Woods torna in grande stile - Brooks Koepka vuole coronare un’annata da sogno : Una pattuglia formidabile per dare la caccia alla vittoria in campo avverso. Il team USA si presenta alla Ryder Cup 2018, che si disputerà tra venerdì 28 e domenica 30 settembre sul Le Golf National a breve distanza da Parigi, con un gruppo dotato di talento ed esperienza per puntare a bissare il trionfo del 2016 a Chaska, nel Minnesota. Dopo sei vittorie del Vecchio Continente su sette edizioni del trofeo, ora gli Stati Uniti sono consapevoli ...

