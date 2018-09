Lino Banfi e la moglie malata | ' I miei colleghi sesso e festini | mentre io'

Lino Banfi : ‘I colleghi ai festini - io a casa in pantofole con moglie e figli’ : Il segreto del successo di Lino Banfi? “[…] la mia famiglia. Fin dall’inizio, quando i miei colleghi la sera si divertivano tra sesso e festini, io stavo a casa con le pantofole, con la moglie e i figli”. Lo racconta lui stesso in un’intervista al settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 26 settembre. Il matrimonio con Lucia Zagaria L’attore è legato da 56 anni alla moglie Lucia Zagaria, donna a cui ...

Lino Banfi : 'Anche Fedez mi ha incoronato 'nonno' d'Italia' : Alvaro Vitali: 'Nessuno mi ha più aiutato nel mondo del cinema' - LEGGI Foto: Youtube Lino Banfi su Alvaro Vitali: 'Ho cercato di aiutarlo' - LEGGI E' una confidenza che Lino Banfi sussurra commosso ...

Il dramma di Lino Banfi : "Ora che potrei godermi la vita - mia moglie si è ammalata" : "Il segreto del mio successo che dura da 60 anni? La famiglia. Fin dall"inizio, quando i miei colleghi la sera si divertivano tra sesso e festini, io stavo a casa con le pantofole, con mia moglie Lucia e i nostri figli. Io e lei in 56 anni di matrimonio non abbiamo neanche mai fatto un viaggio o una crociera e adesso che potremmo goderci la vita, lei si è ammalata". A parlare con tanta commozione nel cuore e negli occhi è Lino Banfi.Intercettato ...

Al Bano e Lino Banfi insieme per una fiction di sei puntate : Da CelLino manca da mesi Loredana Lecciso , la coppia ha chiuso ufficialmente la storia, che abita a Lecce mentre Romina è in giro per il mondo in vacanza con gli altri figli. Tornando a La Peschiera,...

ZUCCHERO - MIELE E PEPERONCINO/ Su Rete 4 il film con Lino Banfi (oggi - 8 settembre 2018) : ZUCCHERO, MIELE e PEPERONCINO, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 8 settembre 2018. Nel cast: Lino Banfi, Pippo Franco, Renato Pozzetto, alla regia Sergio Martino. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 11:16:00 GMT)

Un Medico in Famiglia 11 ci sarà? Lino Banfi rilancia : “Dalla Rai nessuna notizia ma noi ci siamo” : Un Medico in Famiglia 11 ci sarà oppure no? Ormai gli storici fan della serie se lo chiedono da tre anni, dalla fine della decima stagione, e lo stesso fa il cast che, a quanto pare, non ha ancora avuto notizie serie e definitive in merito. Lo stesso Nonno Libero alias Lino Banfi ha nuovamente alzato il velo sulla questione riportando all'attenzione di tutti la furia dei fan che in questi mesi ha cercato di raccogliere firme e farsi sentire ...

Lino Banfi torna a sorridere dopo il dramma : “Mia moglie è fuori pericolo” : “Finalmente la vedo sorridere”: Lino Banfi ritrova la serenità dopo aver vissuto il dramma della malattia di sua moglie. Il comico qualche tempo fa aveva svelato i problemi di salute della consorte, Lucia, raccontando di essere preoccupato e addolorato per il suo stato. “Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei” aveva confidato. Ora però il peggio ...

