INFORTUNIO HIGUAIN | SALTA EMPOLI-MILAN Ultime notizie | problema al flessore per il

INFORTUNIO HIGUAIN - il Pipita ha interrotto l’allenamento in anticipo : Gattuso prova Cutrone : Come riportato da Sky Sport24, Gonzalo Higuain domani potrebbe restare a guardare i compagni impegnati nella sfida del “Castellani” contro l’Empoli. Il Pipita ha accusato un problema fisico durante l’allenamento di oggi e Gattuso ha provato Patrick Cutrone nella formazione titolare. Resta da capire se si tratti solo di precauzione o se il problema accusato dall’attaccante argentino sia qualcosa di serio. Si ...