optimaitalia

: Evitare costi inaspettati da nuovi clienti #TIM: come risparmiare 2 euro al mese da subito - OptiMagazine : Evitare costi inaspettati da nuovi clienti #TIM: come risparmiare 2 euro al mese da subito - siulisse : Percorsi di internazionalizzazione: il costo dell’ analisi strategica L’analisi strategica ha sicuramente un costo… - gogomezteam : @xchadhudson Il marchio è messo male finanziariamente, i costi continuano a superare i ricavi delle vendite. Per ev… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Cosa fare peri primise siete da poco diventantiTIM? Non ci sarebbe da meravigliarsi se, scaduto il primo, vi ritrovaste addebiti che non credevate potessero scattare. Prevenire, anche in questo caso, è molto meglio che curare: non c'è migliore medicina preventiva dell'informazione per scongiurare il rischio di brutte sorprese.riportato da 'mondomobileweb', forse non tutti sapete che, in caso di attivazione di una nuova SIM, viene attivata di default il piano tariffario 'TIM Base e Chat', che ha un costo di 2mensili (il primo rinnovo è gratuito). TIM Base e Chat prevede, in caso di una mancata offerta dati attiva o se avete esaurito il bundle di minuti, SMS e GB previsti dall'offerta in uso, l'applicazione delle seguenti tariffe: 19 cent/minuto con scatto alla risposta di 29 cent (il calcolo si base su scatti anticipati di 60 ...