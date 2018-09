False certificazioni per iscrivere i figli a scuola | denunciate 7 famiglie No Vax

Vaccini - Cagliari : i Nas scoprono 7 False autocertificazioni - denunciati i genitori : Importanti i risultati dei Carabinieri del Nas di Cagliari nei controlli sui Vaccini dal 4 al 14 settembre 2018 effettuati su input del Ministero della Salute. Sette persone, 3 in provincia di Cagliari e 4 in provincia di Oristano, sono state denunciate per falsità ideologica commessa in atto pubblico, mediante autocertificazione. Si tratta di genitori che hanno falsamente dichiarato in tutto o in parte di aver adempiuto agli obblighi vaccinali ...

Vaccini - trovate nelle scuole 55 autocertificazioni False : I Nas hanno analizzato a campione le scuole materne e gli asili nido d'Italia per controllare che le certificazioni e le autocertificazioni vaccinali fossero tutte in regola. Tra le 1.493 scuole poste a controllo, sono emerse 55 autocertificazioni falsificate. Ora i genitori dovranno rispondere di falso ideologico.Continua a leggere

Vaccini - controlli Nas a scuola : scoperte 55 autocertificazioni False - : Quasi 56mila documenti setacciati in 1.500 istituti scolastici in tutta Italia. I genitori che hanno dichiarato il falso sono stati denunciati

Vaccini - controlli dei Nas nelle scuole : 55 denunciati per False autocertificazioni : Il ministero alla Salute ha reso noti i risultati dei controlli dei carabinieri dei Nas svolti nelle scuole per controllare il rispetto delle norme sull'obbligo vaccinale. Le verifiche dei militari si ...

Autocertificazioni per le vaccinazioni - oltre 55 mila controlli dei Nas : 55 False : Nei 55.700 controlli a campione effettuati dai carabinieri dei Nas dei documenti di autocertificazione di regolarità della copertura vaccinale obbligatoria sottoscritte dai genitori dei bimbi sono emersi 55 episodi di «acclarato falso documentale». Di quanto attestato su quelle Autocertificazioni non è stato trovato riscontro documentale presso le ...

Vaccini - Nas nelle scuole : Campania al top per False autocertificazioni : Campania prima in classifica per i ‘furbetti’ del certificato vaccinale. Secondo i risultati del monitoraggio condotto dai Carabinieri dei Nas, dal 4 al 14 settembre, in 1.493 istituti scolastici ed educativi italiani, per controllare la veridicità delle certificazioni ed autocertificazioni di regolare adempimento degli obblighi vaccinali dei minori presentate dai genitori al momento dell’iscrizione a scuola, su 55 casi di ...

Scoperte 55 False autocertificazioni sui vaccini : Roma, 19 set., askanews, - Sono 55 le false autocertificazioni Scoperte dai Carabinieri dei NAS che hanno operato, dal 4 al 14 settembre 2018, un monitoraggio in campo nazionale presso istituti ...

PISTOIA - VACCINI : SCUOLA - 4 AUTOCERTIFICAZIONI False/ Ultime notizie : genitori rischiano 2 anni di carcere : PISTOIA, VACCINI: SCUOLA, 4 AUTOCERTIFICAZIONI FALSE. Ultime notizie, i controlli dei Nas con la banca dati Toscana ha messo in luce l'irregolarità. I genitori rischiano due anni di carcere.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 11:30:00 GMT)

Vaccini - controlli dei Nas nelle scuole : 15 autocertificazioni False - : I genitori sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per falso in atto pubblico commesso da privato. Ieri 2.800 controlli a campione. Gli accertamenti continuano al ritmo di oltre 2mila al giorno

Vaccini - Bussetti rassicura i presidi : "Responsabilità autocertificazioni False delle famiglie" : "Le responsabilità per le autocertificazioni non veritiere ricadono esclusivamente sugli autori delle stesse e non sulla dirigenza scolastica". Lo chiarisce in una nota il Miur in merito ai Vaccini.Oggi il ministro Marco Bussetti ha tenuto un incontro con i sindacati della dirigenza scolastica. Durante la riunione è stato affrontato il tema degli obblighi vaccinali, con specifico riferimento agli adempimenti a carico dell'amministrazione ...

Vaccini - presidi non responsabili se le autocertificazioni sono False : Vaccini, presidi non responsabili se le autocertificazioni sono false Lo ha precisato il ministero dell'Istruzione a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico. Soddisfatti i dirigenti scolastici: "Per certificati contraffatti pagano gli autori" Parole chiave: ...

Vaccini - presidi non responsabili se le autocertificazioni sono False - : Lo ha precisato il ministero dell'Istruzione a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico. Soddisfatti i dirigenti scolastici: "Per certificati contraffatti pagano gli autori"

Vaccini - Miur : "Presidi non responsabili per le autocertificazioni False" : E' stato ribadito oggi in un incontro tra il ministro Bussetti e i sindacali rappresentativi della dirigenza scolastica

"Scuola non responsabile per autocertificazioni False" : ... sia per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, sia per affrontare i temi più generali e specifici del mondo della scuola".