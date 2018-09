Di Maio su Salvini | “Stare lontano da Berlusconi gli conviene”

Sondaggio Emg per Agorà - fiducia nei leader : Matteo Salvini sale al 52 per cento - Conte supera Di Maio : sale la fiducia nella leadership di Matteo Salvini mentre cala quella di Luigi Di Maio che viene superato dal premier Giuseppe Conte . Lo dimostra il Sondaggio Emg per Agorà , su Raitre. Secondo i ...

Salvini : al governo con Di Maio per prossimi cinque anni : Roma, 24 set., askanews, - 'Il mio difetto e la mia testardaggine è che quando do una parola a qualcuno, quando firmo un contratto e prendo un impegno con qualcuno non me lo rimangio dopo quattro mesi ...

Di Maio - Salvini e il gioco delle tre carte sul reddito di cittadinanza : ‘Italiani brava gente’ deve essere il retropensiero dei politici di governo impegnati quotidianamente nella campagna mediatica sul reddito di cittadinanza. Le misure che dovrebbero rendere tangibile la politica del cambiamento in effetti possono essere proposte senza timore di sollevazioni popolari solo a una platea di brava gente. Se così non fosse, Di Maio e i 5Stelle avrebbero serissime possibilità di incorrere nell’ira furibonda di interi ...

Decreto immigrazione approvato<br>Di Maio a Salvini : "alcuni punti sono fuori dal contratto" : Il Decreto immigrazione è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri di oggi 24 settembre 2018. In realtà il ribattezzato Decreto Salvini accorpa due materie, immigrazione e sicurezza. Il capo del Viminale al termine del CdM ha detto che il Decreto è un provvedimento "che porta più sicurezza nelle case degli italiani, nelle strade e che fa spendere meno per un'immigrazione per cui abbiamo già pagato".Secondo Matteo Salvini il ...

Renzi attacca Conte - Di Maio e Salvini : 'La fede non si strumentalizza' : Matteo Renzi non ama il governo Conte: non potrebbe essere altrimenti, considerato che seppur al timone c'è un docente universitario "di garanzia", a muovere le fila per realizzare il programma condiviso da Lega e Movimento Cinque Stelle, due avversari politici di un Pd che arranca, pare che ci siano i leader dei due partiti. L'ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd nelle ultime ore ha sferrato un attacco piuttosto deciso nei ...

Manovra - in corso vertice a Chigi con Conte - Salvini e Di Maio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Vertice sulla manovra tra Conte - Di Maio - Salvini - Tria : In corso a Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, un Vertice sulla manovra, a cui partecipano il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri ...

Manovra : Vertice a Palazzo Chigi tra Conte - di Maio - Salvini - Tria : La resa dei conti è vicina. E’ in corso a Palazzo Chigi, prima del consiglio dei ministri, un Vertice sulla Manovra, a cui partecipano il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i ministri Giovanni Tria, Paolo Savona e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Entro questa settimana il governo dovrà varare la nota di aggiornamento al Def che prelude alla legge di bilancio. Consulta lo speciale Legge di ...

Salvini e Di Maio - i tronisti del populismo : “Sono un sequestratore, sono un truffatore, sono un fascista”, dice Matteo Salvini ospite da Barbara D’Urso, subito sommerso da risate e applausi. Ricomincia la stagione televisiva, ripartono i talk, si srotolano i tappeti rossi per i fustigatori delle élite sopraggiunti nel frattempo al governo, ma

Immigrazione - il decreto in Cdm. Salvini : “No problemi con il Colle”. Di Maio : “In Aula discussione punti fuori da contratto” : Approda in Consiglio dei ministri, dopo un primo rinvio, il decreto su sicurezza e Immigrazione voluto da Matteo Salvini. Sul contenuto del testo (e sulla scelta di agire per decreto) non mancano i dubbi di costituzionalità espressi dal Colle, anche se il ministro dell’Interno, ancora domenica sera a La7, ha ribadito che “non c’è nessun problema, se c’è una critica positiva io cambio, aggiungo, arricchisco”. E anche ...

Di Maio contro Salvini : “carcere per chi evade” : Torna il movimento giustizialista e sinistroide. Luigi Di Maio pretende pensioni e reddito di cittadinanza, “esclusi gli stranieri, facendo deficit”.

Luigi Di Maio - perché il grillino si sente spacciato : 'Credo che Tria e Salvini...' : In casa M5s ci sono guai ben più gravi del comunque gravissimo caso di Rocco Casalino e delle sue minacce intercettate contro il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i suoi tecnici. La preoccupazione di Luigi Di Maio ora è tenere unito il gruppo, perché in questa fase delicata ogni spiraglio tra i grillini rischia di prestare il fianco ai ...

Salvini : 'Di Maio persona onesta e di parola" - ma non è tenero con il M5S : Matteo Savlini e Luigi Di Maio: la strana coppia di vicepremier. Fino a qualche mese fa nessuno avrebbe pensato a un governo con entrambi vicepremier. Il contratto, Giuseppe Conte e una serie di punti concordati sul mandato potrebbero non essere gli unici punti in comune tra i due che mai sembrava potessero viaggiare in una stessa direzione: il leader della Lega, in occasione di recenti dichiarazioni, ha avuto parole di apprezzamento nei ...

Rocco Casalino ha annunciato vendetta contro i tecnici di Tria. Cosa dicono Conte - Salvini e Di Maio : È un audio di pochi minuti, ma destinato a creare tanti problemi e tensioni al governo alle prese in questi giorni col varo della legge di bilancio. Si sente la voce di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e uomo forte della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che minaccia il personale del ministero dell’Economia che secondo lui sta boicottando di fatto la ricerca di risorse per sostenere, nella Manovra ...