Antonello Venditti e i 40 anni di ' Sotto il segno dei pesci' a Verona | ' Un disco ancora

Che tempo che fa 2018/ Anticipazioni e ospiti : Francesco Totti e la sorpresa con Antonello Venditti : Che tempo che fa, Anticipazioni e ospiti 23 settembre: Fabio Fazio torna su Raiuno e comincia la nuova stagione con Francesco Totti e la senatrice a vita Liliana Segre.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:56:00 GMT)

Concerto di Antonello Venditti all’Arena di Verona il 23 settembre : info biglietti e ingressi : Il Concerto di Antonello Venditti all'Arena di Verona arriva a pochi giorni dal rilascio del disco con il quale ha voluto celebrare i primi 40 anni di Sotto il segno dei pesci, dal quale ha già estratto l'inedito Sfiga che ha realizzato nella sessione di registrazione del disco nell'ormai lontano 1978. Il progetto è quindi approdato all'Arena di Verona, nella quale Antonello Venditti ha organizzato un Concerto per festeggiare l'importante ...

Goran Kuzminac è morto / Addio al cantautore che collaborò con Lucio Dalla e Antonello Venditti : È morto il cantautore Goran Kuzminac: fu supporter dei tour di grandi artisti italiani come Antonello Venditti, Lucio Dalla e Angelo Branduardi. Aveva cantato con Ron e Ivan Graziani.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 19:33:00 GMT)

Sfiga è il nuovo singolo di Antonello Venditti da Sotto il segno dei pesci : audio e testo : Il nuovo singolo di Antonello Venditti è Sfiga. Il brano rappresenta uno degli inediti che saranno contenuti in Sotto il segno dei pesci, riedizione del celebre album che sarà rilasciato il 21 settembre in occasione del grande concerto all'Arena di Verona con il quale ha inteso celebrare uno degli album più iconici del suo repertorio. Sfiga fa parte della sessione originale di registrazione di Sotto il segno dei pesci, quella del 1978, ma ...

Antonello Venditti e il suo - eterno - omaggio a Roma : Il mio disco più importante, in cui c'erano tutti i miei temi: la politica e i suoi riflessi sulle persone , Sotto il Segno dei Pesci, , la comunicazione , Il Telegiornale, , il viaggio dentro e fuor ...

Raddoppia Antonello Venditti a Roma a dicembre - nuovo concerto per Sotto Il Segno Dei Pesci 2018 : prezzi biglietti in prevendita : Sotto Il Segno Dei Pesci 2018 fa registrare un nuovo sold out dopo quello all'Arena di Verona del prossimo 23 settembre, con l'annuncio di una nuova data di Antonello Venditti a Roma a dicembre per celebrare i 40 anni dell'uscita del suo album più celebre. Il cantautore Romano si esibirà al Palalottomatica con una nuova data: dopo quella da tutto esaurito del 21 dicembre, Venditti terrà un secondo concerto il 22 dicembre, per due appuntamenti ...

Antonello Venditti / Foto - il cantante tra vacanza e relax nello splendido mare del Salento : ANTOnello VENDITTI è stato immortalato dal settimanale Diva e Donna durante le sue recenti vacanze nel Salento: le immagini di un look decisamente audace...(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Avete mai visto Antonello Venditti senza occhiali? Eccolo al mare : e che fisico : È uno dei cantautori più amati di sempre: ai suoi concerti si possono incontrare tutte le generazioni e il tempo sembra davvero essersi fermato per lui, per la sua voce, per le sue emozioni. L’età è solo un numero per Antonello Venditti. A 69 anni il cantante romano continua a girare in lungo e in largo l’Italia con i suoi concerti, che radunano fan di ogni generazione. Del resto le canzoni di Venditti sono intramontabili, sempre attuali ...

Antonello Venditti al mare : ecco come è stato pizzicato il cantante FOTO : Antonello Venditti in vacanza: FOTO del cantante L’età è solo un numero per Antonello Venditti. A 69 anni il cantante continua a girare in lungo e in largo l’Italia con i suoi concerti, che radunano fan di ogni generazione. Del resto le canzoni di Venditti sono intramontabili, sempre attuali e mai banali. Tra un evento […] L'articolo Antonello Venditti al mare: ecco come è stato pizzicato il cantante FOTO proviene da Gossip e ...

Antonello VENDITTI/ 40 anni di carriera - i concerti : date e ospiti (Techetechetè) : Nella puntata in onda del programma televisivo Techetechetè ANTONELLO VENDITTI, voce ufficiale di Roma grazie alle sue tante canzoni dedicate alla capitale italiana(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 10:47:00 GMT)