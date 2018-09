Boxe – Mayweather vs Pacquiao | cambia la possibile data della rivincita | ecco le novità

sportfair

(Di lunedì 24 settembre 2018) Lafranon dovrebbe disputarsi a dicembre: l’americano impegnato a Tokyo, il match potrebbe slittare in primavera Nei giorni scorsi, Floydaveva aperto alla possibilità di affrontare nuovamente Mannyin un match ufficiale. L’ultima sfida fra i due èta 2 maggio 2015, un incontro non certo indimenticabile, complice un infortunio alla spalla del filippino, ma che generò oltre 500 milioni di euro e vendette 4.6000.000 abbonamenti in PPV. Nonostante i due pugili abbiano 40 anni l’uno, da quel match siano passati 3 anni ed entrambi si siano prima ritirati e poi siano tornati in attività per ragioni diverse, il match dovrebbe avere ugualmente un certo appeal. Si parla di circa 200 milioni di introiti. Ci sono ancora dei dubbi però in merito alla. Inizialmente si pensava al mese di dicembre, ma nelle ultime ...