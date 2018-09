ilfattoquotidiano

: Belluno, esplosione in stazione: tre operai feriti - SkyTG24 : Belluno, esplosione in stazione: tre operai feriti - fattoquotidiano : Belluno, esplosione in un cantiere vicino alla stazione: tre operai gravemente ustionati - lucadotto : RT @CorriereAlpi: Esplosione in stazione a Belluno, Falco verricella i tecnici -

(Di lunedì 24 settembre 2018) Stavano lavorando attorno al carrello ferroviario quando è esploso il vano motore di un macchinario con gru utilizzato per la manutenzione dei binari: tresono rimasti feriti, riportando diverse ustioni, uno in modo grave, nelle vicinanze delladi. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre per mettere in sicurezza il mezzo e prestare i primi soccorsi: l’o più grave è stato trasportato con l’elisoccorso al centro grandi ustioni dell’ospedale di Padova, dove è stato ricoverato anche un altro dei feriti. Il terzoo, invece, con ustioni meno gravi, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di. La zona dell’è lontana diverse centinaia di metri dall’area passeggeri della. “La solidarietà va a chi è rimasto ferito e ai familiari che stanno vivendo momenti di dolore e di apprensione” ha ...