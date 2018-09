: Sempre piu italiani si stanno appassionando al nostro bellissimo sport! Ogni giorno il numero di telespettatori cre… - simobuti : Sempre piu italiani si stanno appassionando al nostro bellissimo sport! Ogni giorno il numero di telespettatori cre… - Gazzetta_it : Italvolley, settima vittoria al #Mondiale. Le riserve schiantano l'Olanda 3-1. Domani sorteggi delle Final Six… - Gazzetta_it : #VcomeVolley, #Mondiale: @federvolley L’Italia travolge la Finlandia 3-0 #ItaliaFinlandia -

Riprende spedito il cammino degli azzurri delnel.Blengini, dopo la qualificazione alla Final Six, lascia a riposo i titolari e schiera l'2 che,dopo un inizio complicato, prende le misure all'e ottiene la settima vittoria: 'orange' battuti 3-1 (16-25 25-20 27-25 25-15).Top scorer Randazzo con 23 punti, 19 per Nelli Ora attenzione al sorteggio in programma domani alle ore 11 da cui usciranno le avversarie degli azzurri nel girone a tre. Qualificate anche Brasile, Usa, Polonia, Russia e Francia.(Di domenica 23 settembre 2018)