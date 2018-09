Spezia-Cittadella 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie B Spezia-Cittadella oggi. Formazioni Spezia-Cittadella. Diretta Spezia-Cittadella. Orario Spezia-Cittadella. Dove posso Vederla? Come vedere Spezia-Cittadella Streaming? Spezia-Cittadella 2018: tutto pronto per la partita di Serie B Stiamo per giungere ormai alla quarta giornata di questa Serie B 2018-2019: la capolista Cittadella farà visita allo Spezia, mentre le inseguitrici Crotone e Verona si sfideranno […]

Spezia-Cittadella streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Spezia-Cittadella streaming – In campo il campionato di Serie B, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Spezia e Cittadella le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie B si affronteranno Spezia e Cittadella in una gara molto importante. La partita sarà ...

Allo Spezia i favori del pronostico nella sfida al Cittadella : La Spezia - Arriva la supercapolista Cittadella al "Picco", reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa. I bookmakers in ogni caso credono nello Spezia che è accreditato dei favori ...

Vincono Cittadella - Padova e Spezia. Segna ancora il figlio di Ravanelli : A Cosenza non si gioca, per le zolle non idonee, in alcune zone del campo, secondo anche il parere dell'agronomo della Lega di serie B. La discussione è proseguita a lungo, il Verona ha rifiutato di ...

Spezia - che Pierini! Sorridono Padova e Cittadella : ROMA - Tra Padova e Spezia, è un... Sassuolo scatenato! In attesa di giocare la terza giornata in A, il club neroverde si gode lo spettacolo dei suoi prestiti nella seconda giornata della serie ...