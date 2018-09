Pensioni | la mossa della Lega per ridurre gli anni | come si anticipa l' assegno

Pensioni d'oro - il Governo accelera ma c'è già la contromossa al Ddl Lega-M5S : Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha confermato, pochi giorni fa, il taglio alle Pensioni d'oro, destinato a tutti coloro che percepiscono attualmente un assegno superiore agli 80.000 euro lordi mensili, non giustificato dai contributi versati durante la loro carriera professionale. Il testo di legge, articolato in sei capitoli, è gia' stato depositato in Parlamento e verra' discusso a settembre, dopo la pausa estiva. L'economista Giuseppe ...