No a un modello unico che annulla il diverso.Francesco,nel suo discorso nel piazzale antistante il Palazzo presidenziale di,elogia la cultura lituana che ha saputo "le" e ha messo in guardia dalle "ideologie totalitarie" che spezzano la capacità die armonizzare leseminando violenza. Il popolo lituano ha "un'anima forte", dice ilalla presidente Grybauskait ed esprime "gioia e speranza" per aver iniziato il pellegrinaggio apostolico nei Paesi Baltici in terra lituana(Di sabato 22 settembre 2018)