: #Bonifazi indagato per 150mila € di finanziamento in concorso con #Parnasi. È ora di accelerare con la legge per l… - GianlucaVasto : #Bonifazi indagato per 150mila € di finanziamento in concorso con #Parnasi. È ora di accelerare con la legge per l… - M5S_Baroni : Dal 2012 quasi un migliaio i casi di #suicidi in Italia per motivazioni economiche. Il #RedditoDiCittadinanza va ri… - MonicaCirinna : Ancora bugie #M5S Adesso vanno perfino a braccetto con Berlusconi pur di spartirsi le poltrone in #Rai #CambiamoPoi -

"La linea del Movimento Cinquestelle non è mai cambiata":così il post sul blog ufficiale di M5S, in cui i Cinquestelle difendono Rocco,portavoce del presidente del Consiglio, dopo le polemiche e le richieste di dimissioni giunte dall'opposizione per la diffusione della registrazione in cuiannunciava una "megavendetta"i dirigenti del Mef accusati di fare ostruzionismo. "Siamo assolutamente convinti che nei Ministeri c'è chi rema pesantementeper contrastare il cambiamento".(Di sabato 22 settembre 2018)