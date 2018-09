Centrodestra tra il 42 e il 47% | ora è maggioranza assoluta

Vertice del Centrodestra unito - pentastellati in allarme rosso : Si è tenuto oggi a palazzo Grazioli il primo Vertice del centrodestra dopo le ultime elezioni. Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono incontrati e, stando a quanto è trapelato, si sono anche intesi molto bene. In teoria, questa dovrebbe essere una non notizia, dato che l'alleanza tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega non è mai formalmente decaduta dopo il voto del 4 marzo: è vero, il partito di Salvini governa con i ...

Centrodestra - Salvini 'Non vado da Berlusconi solo accordi locali'. Poi attacca la Raggi 'Poteva fare di più' : FIUGGI - Traballa l'intesa nel Centrodestra sulla rinascita dell'alleanza politica. Traballa perché Matteo Salvini blocca i sogni di rinascita che coltiva Forza Italia . 'Ma no, no. io vado da Berlusconi e parlo solo di accordi locali', dice infatti il ministro dell'Interno ...

Centrodestra - il sondaggio : ora vale il 47%. Maggioranza assoluta in Parlamento : L'ipotesi del partito unico convince gli elettori di Lega, Fi e Fdl. Carroccio, consensi raddoppiati. M5s in affanno. Continua la crisi del centrosinistra

Il Centrodestra riparte da Fiuggi e Atreju : Il centrodestra prova a ricompattarsi e far sentire la propria voce di opposizione al governo guidato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. A Fiuggi, nel corso dell'annuale raduno iniziato ieri, 21 settembre, ed i cui lavori saranno chiusi domani, Forza Italia con la fondamentale presenza del presidente del Parlamento Europeo e Vice-Presidente del partito, Antonio Tajani, ha iniziato a tracciare le linee della lunga campagna elettorale che ...

Augusto Minzolini : bastano trenta responsabili per fare un nuovo governo di Centrodestra : Il centrodestra può andare al governo, lasciando fuori il Movimento 5 stelle . Basterebbero trenta responsabili . A sostenere la tesi di un esecutivo senza grillini è Augusto Minzolini che in un lungo ...

Centrodestra - Toti : "Bisogna lavorare per presentarsi uniti alle elezioni" : "Non penso che questo governo finira' domani mattina. Ma il Centrodestra deve lavorare per presentarsi insieme alle occasioni elettorali, fino alle prossime politiche". Così il presidente della ...

Meloni apre Atreju : Lega al governo difenda politica Centrodestra : Roma, 21 set., askanews, - 'Non è facile mettere insieme M5S e Lega, ragione per cui non l'abbiamo fatto, a me interessa cosa si fa per italiani, Di Maio ha un problema interno ai Cinque stelle, c'è ...

Il Centrodestra c'è e tornerà presto. Ora con Bannon cambiamo l'Ue. Parla La Russa : Partiamo dalla cronaca. È contento di Marcello Foa presidente della Rai? Ritenevamo fosse corretto accorciare i tempi del vuoto che si era venuto a creare. Lo abbiamo votato per senso di ...

Le grandi manovre del Centrodestra sulle liste. Rai : via libera bis a Foa : Si presenterà unito a partire dalle prossime regionali. Superato lo scoglio sulla presidenza della Tv pubblica: ora il consigliere anziano potrebbe raggiungere i due terzi dei voti necessari in ...

Centrodestra - Berlusconi : "Torneremo al governo"/ Ultime notizie : Di Maio - "Lui moglie tradita da Salvini" : Centrodestra unito alle elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: “Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s”. Le Ultime notizie sulla riunione a Palazzo Grazioli(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:08:00 GMT)

Meloni : accordo Centrodestra è positivo - non era scontato : Fiuggi, 21 set., askanews, - 'E' un fatto positivo quello di ieri, l'aver stabilito che il centrodestra sarà compatto alle prossime regionali non era scontato e per noi era importante, è un passo ...

Fico - Centrodestra unito?Niente di nuovo : ANSA, - VICO EQUENSE, NAPOLI,, 21 SET - "Loro sono un'alleanza. Non c'è nessuna novità". Così il presidente della Camera Roberto Fico commenta la ritrovata unità del centro-destra in vista delle ...