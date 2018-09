All' ospedale Sant' Andrea di Roma il primo trapianto di faccia in Italia

Centro prelievi in tilt All'ospedale Esami fermi per un'ora e mezza : ... si aprirà ad ottobre la nuova stagione teatrale di Pandemonium Teatro, il cui cuore è rappresentato dall'ormai noto Teatro delle Meraviglie, la rassegna di spettacoli domenicali dedicati alle ...

Gli onorevoli Cinque Stelle All'ospedale di Castelvetrano : E' l'approccio di base che è sbagliato, perché è di natura politica e serve ad accontentare il singolo deputato del singolo comune o il singolo sindaco di appartenenza politica. Ad ogni modo, ...

"IN ATTESA PER COLPA DI UN NEGRO" : SFOGO IN OSPEDALE/ Cagliari - l'Ordine dei Medici : "No All'intolleranza" : Cagliari, troppa ATTESA in ambulatorio “COLPA del negro”. Razzismo verso africano, la dottoressa responsabile si scusa su Facebook “Mi vergogno di quanto accaduto"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 21:30:00 GMT)

Disagi All'ospedale Maggiore - 4 ascensori su 5 non funzionano : Quattro ascensori su cinque non funzionanti all'ospedale Maggiore di Modica. La segnalazione arriva da alcuni cittadini e pazienti.

Troppa attesa "per colpa di un negro" - proteste razziste All'ospedale di Cagliari : I pazienti sono in fila in un ambulatorio del san Giovanni di Dio di Cagliari, per ricevere la terapia per le cure palliative. Quando la dottoressa Maria Cristina Deidda, responsabile del day service, si allontana momentaneamente dal reparto per accompagnare un paziente di origine senegalese ad una consulenza specialistica da lei stessa richiesta. A quel punto qualcuno di spazientisce, e viene fuori un commento dal sapore razzista: "Ben quattro ...

Il 28 settembre la “Notte Europea dei Ricercatori” All’Ospedale Bambino Gesù : Venerdì 28 settembre, dalle 18 alle 24, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù parteciperà alla Notte Europea dei Ricercatori 2018. Il Polo di Ricerca della sede di San Paolo Fuori le Mura (viale Ferdinando Baldelli, 38 – METRO B, fermata San Paolo) sarà animato da visite guidate, incontri con i ricercatori, esperimenti e aperitivi scientifici. L’ingresso è libero e senza prenotazione. L’evento è promosso dalla Commissione Europea fin dal 2005 ...

Incendio in un appartamento di Sinigo - in 8 finiscono All'ospedale : MERANO . L'allarme è scattato alle 22.40 di ieri. In fiamme un appartamento di Sinigo, in via Rio Sinigo, al primo piano di una palazzina. L'inquilino dell'immobile interessato dall'Incendio, un ...

Enrico Ruggeri operato All'ospedale : stop ai concerti - ecco cosa è successo : Enrico Ruggeri è stato operato alle corde vocali . Il cantante aveva annunciato ai fan che si era dovuto ricoverare in ospedale dopo un controllo medico e che per problemi di salute avrebbe annullato ...

Cuneo - festa con i volontari Abio che da 20 anni rAllegrano il reparto di Pediatria dell'ospedale : A partire dalle 10, i volontari presenteranno l'associazione raccontando le attività che vengono svolte e intratterranno i più piccoli con giochi e spettacoli. La finalità principale è quella di far ...

April in Grey’s Anatomy 15 tra Jackson e Maggie - ancora presente nonostante l’addio All’ospedale : Il personaggio di April in Grey's Anatomy 15, per quanto fisicamente assente in scena, continuerà comunque ad aleggiare sulla neonata storia d'amore tra Maggie e Jackson. La presenza della madre della figlia di Avery nella sua vita non sarà irrilevante e non potrà certo essere archiviata nonostante il personaggio non sia più parte della trama, sebbene viva ancora nell'universo narrativo della serie. A spiegarlo è Kelly McCreary, interprete ...

Giornata Mondiale dell'Alzheimer All'ospedale Guzzardi di Vittoria : In occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, il 21 settembre, all'ospedale Guzzardi di Vittoria screening gratuito della memoria.

Lotta ai parcheggiatori abusivi - arriva la sbarra davanti All'ospedale Maggiore di Bologna : Bologna - Sbarre all'ingresso e casse automatiche per pagare la sosta per tutelare gli utenti dai parcheggiatori abusivi: da domani, 20 settembre, cambia volto il parcheggio dell'ospedale Maggiore, ...

Morti sospette All'ospedale Noa di Massa - indagato il primario : Il primario di medicina generale dell'ospedale Noa di Massa (Massa Carrara) è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura della città toscana, in merito all'inchiesta aperta dopo l'esposto presentato dall'attuale presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti su 33 presunte Morti sospette, a causa di possibili infezioni contratte in reparto, tra i degenti della struttura ospedaliera tra dicembre 2017 e gennaio ...

Massa - 33 morti sospette All'ospedale Noa : indagato il primario - : L'inchiesta è partita dopo l'esposto del presidente del Consiglio comunale riguardo ai decessi, riconducibili a possibili infezioni contratte in corsia, avvenuti tra dicembre e gennaio del 2018