Rebibbia | non solo la maternità Da insegnante in carcere dico che anche lo studio è un

Il cappellano di Rebibbia : "Case famiglia per mamme detenute? La politica non le vuole" : A pochi giorni dalla tragedia avvenuta nel carcere di Rebibbia, dove una donna gettato dalle scale i suoi due bambini, uccidendo sul colpo la più piccola e causando la morte cerebrale del fratellino, il cappellano della struttura parla della questione dei bimbi che vivono in carcere con le mamme detenute. Sono parole d'accusa le sue, soprattutto nei confronti della politica, colpevole - a suo dire - di aver remato contro la costituzione ...

Cappellano Rebibbia : Politica non vuole detenute in Case Famiglia : Roma – “La Politica non vuole che queste donne siano ospitate nelle Case Famiglia. Noi come Chiesa qualche anno fa abbiamo detto che 60 donne le avremmo ospitate in pochi secondi nelle nostre Diocesi in Italia ma non vogliono. Tutti quelli che vengono in carcere poi dicono ‘basta bambini in carcere’ ma i bambini continuano a restarci”. Cosi’ il Cappellano del carcere di Rebibbia, don Sandro Spriano, in ...

Rebibbia - da psicologa non saprei spiegare a mio figlio perché quei bimbi sono morti : di Vera Cuzzocrea * Secondo lo psicologo Jerome Seymour Bruner, “non c’è niente che un bambino non possa capire: il difficile è per gli adulti trovare il modo di spiegare le cose”. E se mio figlio, 11 anni, oggi mi avesse chiesto di spiegargli il motivo per cui sono morti una bambina di sei mesi ed il fratellino di due anni per opera della loro mamma, in un carcere, io mi sarei sentita non poco in difficoltà. Come mamma, pensando a ...