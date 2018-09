Orrore all' asilo nido | accoltellati tre neonati | arrestata una donna

Lory Del Santo - la tragedia del figlio suicida e l'Orrore senza vergogna : 'Squallida - per tornare Vip tu...' : Orrore senza fine per Lory Del Santo . Dopo aver confessato a Verissimo il suicidio del suo figlio 19enne Loren , afflitto da una malattia cerebrale, e l'intenzione di partecipare al Grande Fratello ...

Orrore in India : bimba di 7 anni violentata con un tubo di metallo : Una bimba di soli 7 anni si trova ricoverata presso un ospedale di Nuova Delhi in condizioni di salute critiche a seguito di una violenza nei suoi riguardi. Altro non si è potuto fare che sottoporre la piccola ad un intervento chirurgico per via delle ferite riportate mentre veniva violentata da un uomo con un tubo di metallo. La polizia di Delhi, nel dettaglio dal distretto di Shahdara, ha accusato per lo stupro della giovane un ragazzo di 21 ...

Orrore in India : bimba di 7 anni violentata con un tubo di metallo : Una notizia choccante quella che ci giunge dall' India , dall'ennesimo caso di abusi le cui vittime sono sempre i bambini. Secondo la stampa locale una piccina di appena 7 anni è stata violentata da ...

Orrore in Messico - trovati due camion frigorifero con oltre 300 cadaveri all’interno : A Jalisco, in Messico, oltre 300 cadaveri della guerra dei narcos sono stati stipati dentro due camion frigorifero. A fare la macabra scoperta gli abitanti allarmati dall'odore nauseabondo che proveniva dagli automezzi abbandonati alla periferia di Guadalajara. Nei primi sette mesi del 2018, sono oltre 1.200 gli omicidi registrati in questo Stato messicano affacciato sull'Oceano Pacifico.Continua a leggere

Rebibbia - detenuta lancia i due figli dalle scale : uno è morto. Orrore nella sezione nido : Orrore nel carcere capitolino di Rebibbia. Una detenuta ha tentato di uccidere i suoi due figli lanciandoli giù dalle scale: uno è morto, l'altro è ricoverato in condizioni...

Rebibbia - detenuta lancia i due figli dalle scale : uno è morto. Orrore nella sezione nido : Orrore nel carcere capitolino di Rebibbia. Una detenuta ha tentato di uccidere i suoi due figli lanciandoli giù dalle scale: uno è morto, l'altro è ricoverato in condizioni...

Rebibbia - detenuta lancia i due figli dalle scale Orrore nella sezione nido. Uno è morto : orrore nel carcere capitolino di Rebibbia. Una detenuta ha tentato di uccidere i suoi due figli lanciandoli giù dalle scale: uno è morto, l'altro è ricoverato in condizioni critiche in ospedale. Lo si apprende dal presidente della Consulta penitenziaria e responsabile della Casa di Leda, Lillo Di Mauro. «Il fatto sarebbe accaduto - ha spiegato - all'interno della sezione nido, dove sono ospitati bimbi fino a tre anni».--La donna di origini ...

Rebibbia - detenuta lancia i due figli dalle scale Orrore nella sezione nido. Uno è morto : orrore nel carcere romano di Rebibbia. Una detenuta ha tentato di uccidere i suoi due figli lanciandoli giù dalle scale: uno è morto, l'altro stanno tentando di salvarlo. Lo si...

Caterina Balivo - l'Orrore sui suoi piedi nudi : 'Perché sei squallida'. E lei risponde così... : I piedini di Caterina Balivo fanno esplodere i social. La conduttrice di Vieni da me continua a pubblicare su Instagram foto giudicate maliziose dei suoi piedi nudi , per l'insospettabilmente numero ...

“Amore - ti aspetto in camera”. Orrore alla prima notte di nozze : lei trova lui “così” : Doveva essere il giorno più bello della loro vita. E invece si è trasformato nel peggior incubo. Era il 17 agosto 2018, Danny Emsley, 37 anni e sua moglie Clare, 35, si era appena sposati, avevano fatto le foto e poi erano andati a letto, felici ed emozionati di passare insieme la loro prima notte di nozze ma tutto è andato a rotoli. 12 ore dopo il servizio fotografico, lui è morto nella stanza dell’hotel spa dove si erano sposati. Un ...

Suspiria - l'Orrore ora arriva dalla realtà : l'orrore vero arriva dalla cronaca, dalla realtà. I corridoi bui dell'istituto sembrano le vie grigie di Berlino. La capitale tedesca è un luogo svuotato da ogni speranza. E gli artisti si creano ...

“L’ha gettata nella carrozzina”. Orrore alla fermata del bus : neonata in ospedale : Stava fumando una sigaretta e, quando l’ha finita, ha gettato la cicca nella carrozzina. Se credete che sia un’immagine choc da film, vi sbagliate. Perché è successo davvero, a una fermata dell’autobus di Edimburgo, lo riporta Daily Record. A raccontare la vicenda è stata la madre della neonata ancora sotto choc per l’accaduto. La pelle della piccola Sophia Harnaman è rimasta bruciata dalla cicca incandescente che è finita nella ...

“Ho visto quello che ha fatto a mamma”. Orrore : l’ha uccisa così - davanti alla figlia : Ha ucciso brutalmente la compagna di fronte alla figlia. Un gesto folle che ha poi confessato ai poliziotti prima di finire subito in manette ma la piccola, 3 anni appena, non dimenticherà mai l’immagine della donna “con gli occhi chiusi e il sangue sul viso”. Agli agenti ha detto che non riusciva a spiegarsi il perché la sua mamma fosse in quello stato. Poco prima la bambina, che come detto ha assistito al terribile omicidio della ...

Orrore negli allevamenti di visoni : animali mangiati vivi dai loro compagni | Le immagini : immagini terribili provenienti dalla Lituania mostrano scene di cannibalismo negli allevamenti di visoni destinati alla...