Meloni | per poteri speciali Roma Capitale noi ci siamo

Giorgia Meloni : 'Passi avanti per liberare Matteo Salvini dalla morsa del M5s' : Il centrodestra 'c'è e riparte'. Giorgia Meloni lo annuncia dopo il vertice con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera : 'Il leader della Lega ce lo ha chiarito. ...

Salvini - Berlusconi - Meloni : intesa sulla Rai al vertice di centrodestra. Perché ora il M5s trema : Filtrano indiscrezioni sul vertice di centrodestra che si è tenuto a Palazzo Grazioli, casa di Silvio Berlusconi . Presenti il Cav, Matteo Salvini e Giorgia Meloni . Un incontro grazie al quale, ...

Domani vertice bis Berlusconi-Salvini - con la Meloni - : via libera per Foa alla Rai - intesa sui candidati alle regionali : Si lavora già per le prossime consultazioni, regionali ed europee, dove il presidente di FI vuole portare un centrodestra unito. Unione che potrebbe essere ritrovata a cominciare dal nome di Marcello ...

Scontro tra Giorgia Meloni ed Emanuele Fiano per il manifesto di Atreju sul Ventennio : Scontro totale tra Emanuele Fiano e Giorgia Meloni . La leader di Fratelli d'Italia asfalta su facebook il deputato del Pd che ha criticato l'uso della sua immagine per pubblicizzare la festa di ...

Meloni assente benedice il summit : "Presto riunione a tre per le liste" : Organizzare la kermesse Atreju, vetrina dei giovani della destra italiana, cercare di erodere il consenso della Lega tra commercianti e partite Iva, aspettare le mosse degli alleati di centrodestra in vista delle prossime regionali. Fratelli d'Italia insiste nel proporsi come trait d'union tra Salvini e Berlusconi e continua a puntare sull'unità della coalizione che è arrivata prima alle elezioni politiche del 4 marzo. È la stessa Giorgia Meloni ...

Colpo pesante per Elena Boschi da parte della Meloni e della Lega : Maria Elena Boschi cancellata, l’umiliazione definitiva: da Giorgia Meloni e Lega il Colpo di grazia-- Tornano le province. Nel decreto Milleproproghe c’è l’ok del governo alla richiesta di Fratelli d’Italia per tornare all’elezione diretta di presidenti e consigli provinciali, mentre la Lega ha presentato un disegno di legge per superare le norme della Delrio. Una cattiva notizia per chi sperava in ...

"Il Ventennio è superato" E scontro Meloni-Fiano : !Quando scopri che Atreju è alla 21esima edizione e si supera il Ventennio'. Così anche Emanuele Fiano diventa 'vittima' dei manifesti ironici per lanciare la tradizionale manifestazione dei giovani ...

MOSCOVICI “ITALIA È UN PROBLEMA PER L’EUROPA“/ Ultime notizie - replica della Meloni “Se vuole ce ne andiamo" : Pierre MOSCOVICI, "l'Italia è un PROBLEMA serio nell'Eurozona. Deve fare le riforme e ridurre il debito". Paura Ue contro la Manovra del Governo: "purtroppo non la vota solo Tria.."(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:17:00 GMT)

Giorgia Meloni : 'Ad Atreju premieremo i giornalisti da cui Saviano ha copiato per scrivere Gomorra' : Saviano, beccati questa. Giorgia Meloni assesta un altro colpo alla credibilità dello 'scrittore in maglietta rossa' annunciando che ad ' Atreju18 , che si terrà all'isola Tiberina a Roma dal 21 al 23 ...

Economia : Meloni a 'Il Mattino' - Fratelli d'Italia pronta a dire sì alla manovra se ci aranno misure per il Sud : Roma, 12 set 10:40 - , Agenzia Nova, - Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia , FdI, , in una intervista a "Il Mattino" spiega che per quanto riguarda la manovra economica del governo giallo-...

“La sicurezza dei cittadini non è una macchina per il voto”. Revocata la scorta a Capitano Ultimo - l’uomo che mise in ginocchio ‘Cosa Nostra’. Giorgia Meloni attacca Salvini : “La mafia di Bagarella e di Riina non sono più un pericolo. Cara mamma, c’era una volta la sicurezza dei cittadini”. Con una serie di tweet, corredati dall’hashtag “#no mobbing di Stato”, il colonnello Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, il carabiniere che nel 1993 arrestò il boss Totò Riina, protesta contro la revoca della sua scorta disposta dall’Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza ...

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : perché il partito unico non si farà : Certo, il processo alla Lega sui soldi è l' ennesima intromissione della magistratura nella politica, ma in ogni caso non scombinerà più di tanto i piani dei protagonisti. Finché il governo va avanti ...

Prato - detenuto con lametta ferisce 4 poliziotti : 1 grave/ Ultime notizie Meloni : “fare di più per le carceri” : Prato, guerra tra gang in carcere: agente ferito con lametta. Ultime notizie: colpito alla gola, ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 17:06:00 GMT)

Judo - European Cup 2018 : Augusto Meloni in trionfo a Bratislava! Terzo posto per Martina Greci : E’ a tinte azzurre la prima giornata dell’European Cup 2018 di Judo a Bratislava, in Slovacchia. Augusto Meloni ha trionfato nella categoria -73 kg, mettendo in mostra un predominio strepitoso al cospetto di avversari di grande caratura internazionale e salendo sul gradino più alto del podio. Meloni si è imposto al primo turno contro il serbo Zivojinovic, superando poi il tedesco Setz e lo slovacco Barto per accedere in semifinale, ...