La Lazio rischia ma vince Esordio ok con l' Apollon

Tecnologia : i problemi di connessione rischiano di rovinare una reLazione su dieci : Oggi restare connessi è quasi un obbligo verso le persone a cui teniamo. Secondo uno studio[1] di Kaspersky Lab, essere online è una parte vitale dei nostri doveri verso la famiglia, gli amici e le persone care. I dati della ricerca per l’Italia mostrano che quando le persone non possono usare i propri dispositivi, la loro principale preoccupazione è che familiari e amici, a loro volta, saranno preoccupati per loro (58%) o che non saranno in ...